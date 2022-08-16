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中共宣布制裁顧立雄、蔡其昌等 台獨清單擴至10人　

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共中央台辦宣布新一波台獨頑固份子名單。圖為中共中央台辦、大陸國台辦主任劉結一。記者陳政錄攝影
中共中央台辦宣布新一波台獨頑固份子名單。圖為中共中央台辦、大陸國台辦主任劉結一。記者陳政錄攝影

在美國持續有國會議員訪台下，中共中央台辦16日宣布新一批「台獨」頑固份子清單，並宣布祭出制裁，除了已公布的蘇貞昌、遊錫堃、吳釗燮、蕭美琴外，增加了顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等六人，一共十人，中共宣布禁止其本人及家屬進入大陸，限制關聯機構與大陸合作等。

新華社16日報導，中共中央台辦發言人受權宣佈對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。按大陸編制，中共中央台辦與大陸國務院台辦是一個機構兩塊牌子。

中共中央台辦發言人強調，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。 一段時期以來，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在「裴洛西(美國眾議院議長)竄台」期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。

中共中央台辦重申，大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一行程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

為此，中共中央台辦發言人說，為堅決打擊台獨頑固份子，决定公佈蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及前已公佈的蘇貞昌、遊錫堃、吳釗燮採取懲戒措施。

據公布，措施包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、 澳門特別行政區，限制其關聯機构與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

中共中央台辦發言人還補充，大陸决定對遊錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區。

中共中央台辦稱，今天公佈的「台獨」頑固分子名單，不是清單的全部。 我們(中國大陸)正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。

中共中央台辦發言人最後重申，希望廣大台灣同胞認清極少數台獨的害台本性、應與其劃清界線、反對抵制，並與大陸同胞攜手推進兩岸關係和平發展、祖國統一等。

台獨

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