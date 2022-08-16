湖南湖北 共建洞庭糧倉

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

洞庭湖生態經濟區政協主席聯席會議第四次會議14日在湖南益陽召開，發布「致力綠色安全，共建洞庭糧倉」益陽宣言。湖南、湖北兩省四市一區將以共建共享、協同發展為原則，建設洞庭湖生態經濟區糧食安全產業帶，持續提升糧食安全保障能力。

中新社報導，2014年4月，大陸國務院正式批覆《洞庭湖生態經濟區規畫》，規畫範圍包括湖南岳陽、常德、益陽，長沙望城區和湖北荊州共33個縣（區、市），規畫面積6.05萬平方公里。規畫提出保障糧食安全的現代農業基地，明確了確保糧食安全的發展戰略。

洞庭湖是中國大陸第二大淡水湖，素有魚米之鄉和天下糧倉美譽。2021年，洞庭湖生態經濟區水田面積達2197.2萬畝、稻谷種植面積3273.4萬畝、稻谷產量1408萬噸，已成大陸最大水稻生產區生產基地，完全具備建設糧食安全產業帶的基礎。

當日，根據聯席會議倡導，湖南、湖北兩省政協主席會議同意，洞庭湖生態經濟區糧食產業協作聯盟正式成立。聯盟由四市一區稻米產業聯盟、糧食行業協會、大米加工企業協會等社會組織為主、自發組織成立，將通過協作聯盟機制，加大區域協作形成集聚效應，在糧食生產全產業鏈建設方面形成洞庭湖區的整體影響力。

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