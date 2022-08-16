海底撈、呷哺呷哺 各虧逾2億人民幣

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸餐飲業上半年受疫情封控打擊嚴重，海底撈、呷哺呷哺兩大火鍋巨頭發出盈利預警，預計虧損均超過兩億元（人民幣，下同，約8.88億元新台幣）。

據南都灣財社報導，海底撈8月14日發布盈利預警公告稱，2022年上半年，海底撈預計營業收入不低於167億元，同比下跌不超過17.0%；上半年淨虧損約為2.25至2.97億元，上一年度則有淨利潤約9650萬元。

針對營收下跌，海底撈解釋主要是因2022年3月至5月受到疫情影響，中國大陸地區若干餐廳停止營業或暫停內用服務及客流量減少，還因餐廳數目對比2021年同期減少。

同時，由於「啄木鳥計劃」部分門店關停，加之2022年上半年受疫情影響，發生的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約2.55億元至3.27億元。

海底撈曾因擴張太快而在2021年11月開始實施「啄木鳥計畫」，為改善公司經營狀況，將逐步關停300家經營未及預期的門店，其中2021年關店276家。

除了海底撈外，呷哺呷哺同樣在上星期天發布了盈利預警。公告稱，2022年上半年，呷哺呷哺預計營收約21.6億元，同比下跌29.0%；淨虧損預計為2.7-2.9億元，較上一年度的虧損0.47億元同比擴大了約474.47%-517.02%。

呷哺呷哺指出，今年上半年大部分地區的餐廳仍然受到疫情影響，無法充分營業。其所在的116個城市中，受到疫情影響的有92個，尤其主要一線城市受疫情影響嚴重，如北京、 上海、深圳、天津等。

今年上半年，中國餐飲上市公司的整體情況都不容樂觀。據統計，已經公布業績的餐飲上市公司，尚沒有一個能實現營收淨利潤雙漲。

除此之外，今年上半年，星巴克在中國大陸地區的收入下跌，百勝中國營收淨利雙降，全聚德、西安飲食虧損擴大，唐宮中國、太興、味千（中國）均由盈轉虧。

疫情 海底撈 餐廳

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