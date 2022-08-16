「虛擬人」走入生活 陸金融企業上崗

「希臘酸奶配麥片，一大早就很愜意！」周末清晨，成雅紅便迫不及待地戴上VR眼鏡，在虛擬社區中分享起自己的「早餐」。

中通社報導，從數位支付、虛擬現實到「虛擬人」，伴隨大陸數位技術的迅速發展，愈來愈多的民眾得以在日常生活中體會到數位技術帶來的樂趣和便利。

「感謝技術的發展，讓我可以換一種方式去看世界。」在互聯網大廠工作的成雅紅，幾乎一有時間，就會戴上VR眼鏡「遨遊世界」，與朋友談天說地。

不只有像成雅紅這樣，樂於換上虛擬形象，在虛擬世界中扮演不同角色，以滿足社交娛樂需求的使用者。元宇宙概念在大陸的火熱，也將「虛擬人」引入更多生活場景中。

上周，北京市發布大陸首個數字人（數位人）專項政策《北京市促進數字人產業創新發展行動計劃（2022-2025年）》。作為元宇宙的出入端口和活動參與主體的「虛擬數位人」，也受到更多新的關注。

近年來，虛擬數位人已在大陸文娛、體育等產業中頻繁亮相。從虛擬時尚主播AYAYI，到演唱會上的虛擬人「鄧麗君」，及各式虛擬新聞主播、谷愛淩的數位分身等，虛擬人產業發展迅速。

據IDC最新發布的報告顯示，大陸虛擬數位人市場規模呈現高速增長趨勢，預計到2026年將達到102.4億元（人民幣，下同）。

「儘管這些新的數位人已不同於更早出現的虛擬偶像」，業內人士說，但它們仍未能深度融入人們的日常生活，單一向度的功能不足以充分滿足民眾的生活需求，尤其是與日常生活緊密相關的交互式服務活動，在未來還有很大發展空間。

行動計劃提出，到2025年，北京市數位人產業規模突破500億元；培育1-2家營收超50億元的主要數位人企業；在文旅、金融、政務等領域培育20個數位人應用標竿項目；建成2家以上特色數位人園區和基地。

據悉，目前一批服務型虛擬人已在北京的金融企業「上崗」。北京部分智慧金融試點銀行將在早先推出的遠程銀行服務的基礎上，加入虛擬人坐席、視訊面審面簽等數位銀行智能服務。

據《北京數字經濟發展報告（2021-2022）》顯示，2021年北京數位經濟增加值占GDP比重達40.4%，比重位列大陸城市第一。根據行動計劃，北京還將支持開展虛擬人電商直播，並探索虛擬人綜藝節目、演唱會、電影等數位文旅項目的快速審批流程。