大灣區發展 最吸引港青

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港青年民建聯14日公布一項調查結果。結果顯示，41.6％受訪者認為大灣區發展最大吸引力是創業，38.9%受訪者則認為最大吸引力是置業。

中通社報導，調查在6至8月進行，以網路調查問卷訪問465名18至35歲青年。

香港兩年前推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業聘請及派駐港青到大灣區內地城市工作。

結果顯示，43.4％受訪者曾聽過但不了解大灣區青年就業計劃，接近四分之一受訪者完全聽過這個計劃。受訪者認為，港青對融入灣區最大困難是工作生活文化不同及收入差距，分別佔38.8％、31.4％。

另外，調查亦發現，超過七成受訪者在新冠疫情爆發前，每年至少到大陸一次或以上，當中近一半受訪者超過十次；而回大陸原因有探親、旅遊、學業及商務。惟疫情爆發後，近九成受訪者至今從未前往大陸，兩地交流嚴重受阻。

青年 香港 疫情

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