河北滄州台資／舒美實業 拚口腔產品世界第一

聯合報／ 梁珮岑／滄州報導
舒美實業（河北）有限公司副總經理劉宏哲（左）於車間介紹產品。圖／台商優市網提供
舒美實業（河北）有限公司副總經理劉宏哲（左）於車間介紹產品。圖／台商優市網提供

舒美實業（河北）有限公司位於河北省滄州市獻縣，成立於2005年，由台灣舒美集團獨資興建，是一家具有全球競爭力的大型台灣企業，主要經營塑料口腔内產品的設計、研發、生產與銷售，產品主要銷往海外，在同行業居於領先地位。

舒美實業（河北）有限公司副總經理劉宏哲在受訪中表示，「對於來河北的原因，我其實算是誤打誤撞，明年我來大陸就滿二十年了。起初我是在江蘇蘇州工作，2008年到深圳加入舒美集團，當時主要是開發產品，也有少部分的車間在深圳生產，我在深圳工作一兩年，後來老闆在滄州設廠，我有空就到滄州出差，到2010年就定居在滄州工作了。」

在談及滄州生活感受時，劉宏哲表示，「起初有很多不習慣，這裏台灣同鄉比較少，相對的娛樂活動比較局限，可能要跑到天津或其他地方找台灣同鄉。在這邊生活十幾年後，認識很多當地的朋友，大家都很熱情，整個生活風氣、習性都習慣了，我本身的性格也和北方人很像，跟當地人都很合得來。公司員工大多是北方人，跟他們打成一片，把他們當作自己的兄弟姐妹。」

對於在河北滄州發展企業的優勢，劉宏哲說，「跟華東、華南地區相比，最大的優勢應該是這裡可以取得的土地相對比較大、比較完整，我們的廠地非常大，有四百多畝地。」

他還提到，「我們工廠是全自動化生產，車間模具是自主設計的，算是精密度高、含有技術性的，主要產品有齒間刷、牙刷、牙線棒。我們大概是2006年開始投產，總公司在深圳，去年全部並過來（滄州）便於管理，而主要接單是在台北，在大陸市場的部分大概占百分之五，百分之九十五出口海外，現在我們也在做自主廠牌的研發。」

對於公司未來發展目標，劉宏哲表示，「現在以規模來講，目前在大陸境内可以排上前三，口腔行業比較集中在蘇州，北方台資企業相對少，畢竟我們是（當地）第一家台資廠，剛來滄州的時候確實受到很多關照和矚目。公司的目標是很遠大的，希望可以實現全球口腔產品第一。」

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