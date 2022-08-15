繼H&M後…GAP傳撤離中國 滅火器也甩賣

國際快時尚在中國不再受歡迎，繼H&M後，ZARA旗下三個子品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius關閉其天貓旗艦店線上業務，GAP也傳出閉店清倉的消息。此次關店潮涉及城市包括北京、上海、廣州、深圳、長沙、青島、重慶、南京、杭州等。有網友奔走相告，「GAP撤櫃清貨，價格相當『白菜』」，呼籲大家一起去撿便宜。

綜合媒體報導，在北京市海淀區領展購物廣場，這裡的GAP門店正進行著最後的撤櫃清倉活動。店員介紹，「現在會員正價商品四折，減價商品額外五折」。但店裡的客流並沒有因為清倉活動顯著增多，店員說：「還是正常的客流，周末人潮可能會多一點。」

在浙江杭州的金地廣場，GAP門市玻璃櫥窗裡，一面是紅底白字的閉店通告，一面是醒目的「3折」、「5折」字樣。

貨架上隨處可見「閉店清倉」的牌子，正價商品兩件及以上三折，紅色標籤減價商品折上五折，牛仔褲七、八十元（人民幣，下同）一條。

除了服飾，店裡的各種模特、貨架、家具等，也在甩賣的清單裡，其中有明碼標價的滅火器15元一個，梯子200元，還有半人模特100元。

GAP中國區總部表示，「服裝時尚行業變化迅速，在大中華地區尤其如此」，因此GAP會定期審視自身業務策略和模式，包括店鋪組合等，並根據情勢做相應的調整，「這也是業界非常重要的常規做法，以最好地適應新的環境，確保通過合適的渠道，包括在合適的地方擁有合適的店鋪，來為顧客提供最佳的產品和服務」。

不過GAP此番關店，也讓此前出售中國業務的傳聞再次受到關注。2021年3月，消息人士爆料，GAP正在考慮包括出售中國業務在內的潛在選項，以調整在中國的運營情況。