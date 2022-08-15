快訊

9國人獲救回台！替柬埔寨詐團招募成員 業績不好「罰半蹲」

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國家統計局15日公布7月16歲至24歲人口調查失業率為19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高紀錄，等於每5人就有1人失業。(新華網)
大陸國家統計局15日公布7月16歲至24歲人口調查失業率為19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高紀錄，等於每5人就有1人失業。(新華網)

畢業季到，大陸國家統計局15日公布的7月16歲至24歲人口調查失業率高達19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高。國家統計局回應年輕人高失業率問題稱，7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場求職，推高了青年人失業率，同時這群社會新鮮人就業期待和市場需求存在一定差距。

最新調查數據顯示，7月，大陸全國城鎮調查失業率為5.4％，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.3％；外來戶籍人口調查失業率為5.5％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.1％。16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.9％、4.3％。全國企業就業人員周平均工作時間為48小時。

針對年輕人特別是16歲至24歲人口失業率創新高，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，今年以來，青年人就業壓力較大，失業率連續走高。7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場求職，推高了青年人失業率。

付淩暉表示，青年人失業率高，一方面企業受疫情衝擊，生產經營困難，吸納就業能力有所下降。尤其是青年人就業占比較高的第三產業（服務業）恢復緩慢，制約了青年人就業。另一方面，青年人進入到勞動力市場，目前更多傾向於穩定性比較強的崗位，求職期待和現實崗位需求存在落差，也影響了青年人的就業入職。

付淩暉指出，總的來看，大陸就業形勢總體穩定，失業率連續回落。但也要看到，就業總量壓力和結構壓力依然存在。7月，全國失業率總體水準還是高於上年同期，青年人失業率仍然處於歷史較高水準。下階段，還是要繼續落實好各項穩經濟一攬子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度，加強對大學生等重點群體就業幫扶，推動就業形勢穩定向好。

他還表示，當前來看，就業的主要特點還是青年人失業率比較高，青年人在求職過程中對就業的期待和市場需求之間存在著一定的差距，這些都影響著青年人就業。但總的來看，隨著經濟恢復和穩就業政策，特別是對年輕人就業幫扶政策措施力度加大，就業情況會逐步好轉，保持穩定。但是，還是要繼續落實好各項穩就業政策，推動就業持續改善。

失業 青年

延伸閱讀

美國超過攝氏52度的「極熱帶」將擴散 預估涵蓋1億人口

中國房市處於築底階段 16至24歲失業率達19.9%

失業創新高 陸國家統計局：青年人就業壓力大

林三淡度過陣痛期！這里人口10年翻5倍 成新北第3大里

相關新聞

大陸央行意外降息 今年以來首次縮量續作MLF

大陸央行星期一（8月15日）下調中期借貸便利（MLF）和逆回購操作利率，並同時進行今年首次MLF縮量續作。

美國新一波EDA軟體禁令 恐影響中國先進IC設計

集邦科技今日出具調查報告指出，繼美國晶片法案中祭出防火牆，限制取得美國晶片補助廠商，禁止擴大赴大陸投資，美國祭出新一波E...

繼H&M後…GAP傳撤離中國 滅火器也甩賣

國際快時尚在中國不再受歡迎，繼H&M後，ZARA旗下三個子品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius關閉其天貓旗艦店線上業務，GAP也傳出閉店清倉的消息。此次關店潮涉及城市包括北京、上海、廣州、深圳、長沙、青島、重慶、南京、杭州等。有網友奔走相告，「GAP撤櫃清貨，價格相當『白菜』」，呼籲大家一起去撿便宜。

美推晶片法案抗中 中國開始唱衰晶片價格雪崩

美國推動晶片法案，及邀請台灣、日韓共組四方聯盟，中國除斥此舉為「排華小圈子」外，另開始唱衰過去2年擴產加上全球經濟放緩，...

大陸畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%

畢業季到，大陸國家統計局15日公布的7月16歲至24歲人口調查失業率高達19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高。...

四川供電拉警報 要工業電力用戶停工至20日

四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司共同發布最新公告，表示由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川省電網安全、民生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。