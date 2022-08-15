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大陸7月工業、投資和消費數據 均低於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸7月工業增加值按年增長3.8%，低於預期。(新華社資料圖片)
大陸7月工業增加值按年增長3.8%，低於預期。(新華社資料圖片)

中國大陸國家統計局公布大陸7月經濟數據。7月社會消費品零售總額按年增2.7%，遜於預期的5%；規模以上工業增加值按年增3.8%，均低於預期的4.3%。

1至7月，城鎮固定資產投資按年增5.7%；大陸全國房地產開發投資按年下降6.4%，亦遜預期，且跌幅續創2020年3月以來最大。

7月社會消費品零售總額按年增2.7%，預期5%；1至7月社會消費品零售總額按年降0.2%，預期增0.1%；7月規模以上工業增加值按年增3.8%，預期增4.3%；1至7月規模以上工業增加值按年增3.5%，預期增3.5%

7月城鎮調查失業率為5.4%，預期5.5%；1至7月城鎮固定資產投資按年增5.7%，預期增6.2%；1至7月全國房地產開發投資按年降6.4%，預期降5.5%。

大陸國家統計局表示，總的來看，7月份高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策持續顯效，國民經濟延續恢復態勢。但也要看到，世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，進一步高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復關鍵期，著力擴大國內需求，著力穩就業穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

在消費方面，按消費類型分，7月份商品零售32176億元，按年增長3.2%；餐飲收入3694億元，下降1.5%。1至7月份，商品零售222568億元，按年增長0.5%；餐飲收入23734億元，下降6.8%。

至於房地產變化對工業和消費的影響，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，房地產市場整體上呈下行態勢，房地產投資也有所下降，可能對相關的消費產生一些影響。總的來看，房地產行業規模較大、鏈條較長、牽涉面較廣，對經濟增長和社會民生影響較大。今年以來，各地堅持房住不炒，因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，出台多項穩定房地產市場政策，房地產市場總體下行態勢趨緩。

付凌暉表示，總的來看，房地產市場呈現下行態勢，當前整體上處於築底階段。隨著房地產市場長效機制不斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步企穩，保持平穩健康發展，對於經濟的影響會逐步改善。

另外，疫情衝擊服務業。付凌暉表示，今年以來，服務業受到疫情衝擊，增長有所放緩。從7月份的情況來看，服務業整體上還是保持了恢復態勢，但是恢復的勢頭有所減緩。7月份，服務業生產指數按年增長0.6%，比上月回落0.7個百分點。

服務業生產指數回落，原因一方面是房地產下行拉低了服務業生產指數。7月份，房地產業生產指數按年下降10.8%，降幅比上月擴大了3.8個百分點，下拉服務業生產指數1.7個百分點。

第二方面是部分接觸型、聚集性服務業增長有所放緩。7月份，租賃和商務服務業生產指數按年增長0.4%，比上月回落2.9個百分點。主要受疫情的影響，展覽、會展、園區管理等服務活動有所減少。雖然服務業恢復的勢頭有所放緩，但是整體來看，服務業繼續恢復的態勢是沒有改變的，隨著服務業調整轉型，穩增長促消費政策的帶動，服務業恢復向好有不少有利條件。

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