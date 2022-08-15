陸科技部：新創企業應響應保就業

8月12日，中國大陸科技部在北京召開「高新區和高新技術企業高質量發展推進會」。

新華社報導，大陸科技部消息顯示，經過30多年發展，高新區、高新技術企業在轉變發展方式、提升自主創新能力、優化產業結構、增強國際競爭力等方面發揮了重要作用，成功探索了科技與經濟緊密結合的有效途徑，實現了從推動科技產業化到更加注重創新，從融入經濟主戰場到更加主動支撐國家發展與安全的轉變。

特別是新冠肺炎疫情以來，高新區有效統籌疫情防控和經濟社會發展，表現出較強的抗風險能力和逆勢增長趨勢。同時，面對高質量發展、高水準科技自立自強、穩增長保就業等任務要求，國家高新區、高新技術企業還需要進一步提升發展質量和水平。

會議要求，高新區和高新技術企業要積極響應官方戰略需求，主動應對當前經濟下行壓力的嚴峻形勢，要成為宏觀經濟增長的穩定器、保就業促創業的主力軍。

一是著力增強綜合實力，充分發揮穩住經濟基本盤的重要支撐作用。要抓好重大項目投資建設，做大做強主導優勢產業，確保供應鏈產業鏈安全，全力抓好疫情防控。二是著力提升創新策源能力，強化對高水平科技自立自強的引領示範作用。要集聚戰略科技力量，提升原創能力，打造人才重鎮。三是著力優化創新生態，推動高水平創新創業。四是著力構建高效協作的創新網路，強化東西合作、南北互動，發揮對區域高質量發展的輻射帶動作用。五是著力培育壯大高新技術企業，完善培育體系，加大資源支持力度，推進惠企業政策落地。六是著力做好科研助理崗位開發和落實工作，在保就業中發揮重要作用。