農發基礎設施基金 投放148億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國農業發展銀行消息，截至12日，農發基礎設施基金投放達人民幣148.96億元，投放項目68個，重點投向水利、水運、抽水蓄能電站、省級及以上產業園區基礎設施、冷鏈物流設施等領域重大基礎設施項目，有效保障了大陸重大基礎設施建設資本金需求。

新華社報導，農發行有關負責人表示，農發行舉全行之力推進農發基礎設施基金設立和投放工作，成立專班推進，在合約簽署當日，總行立即審核、連夜投放，做到基金投放「不過夜」，以最快的速度將資金注入項目主體，有效發揮政策性金融逆週期調節作用。

農發基礎設施基金7月20日成立，基金投向交通水利能源等網絡型基礎設施、產業升級基礎設施、城市基礎設施、農業農村基礎設施、國家安全基礎設施等五大基礎設施建設重點領域。

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