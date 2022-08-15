海南企業境外投資 增近九成

根據海南省發展和改革委員會消息，2022年上半年海南省企業新增境外投資備案項目94個，中方投資總額26.57億美元，同比分別增長113.64%、87.24%，投資地向東南亞轉移成為主要特點。

中新社報導，據介紹，隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效及一帶一路建設不斷深化，亞太地區（尤其是RCEP成員國）和一帶一路沿線國家成為海南省企業對外投資的重要目的地。上半年，海南省境外投資涉及39個國家和地區，熱門投資目的地為香港、新加坡、越南、開曼群島、英屬維爾京群島。其中，一帶一路沿線國家新增境外投資項目21個，投資額11.04億美元，佔總額的41.55%，RCEP成員國家新增境外投資項目23個，中方投資總額約10.66億美元，佔總額的40.11%。

據發展改革系統境外投資項目備案情況統計，今年上半年海南省企業新增境外投資行業向主導產業集中，通過政府引導和鼓勵，有條件的主導產業企業利用海南自貿港獨有的優惠政策，投向境外關聯產業。據統計，排名靠前的投資行業為採礦業、製造業、交通運輸倉儲和郵政業、批發和零售業、信息傳輸軟體和信息技術服務業等。

今年上半年，海南企業境外投資中新建、併購、增資項目數量分別為59個、26個、9個，中方投資額分別為14.53億美元、11.67億美元、0.37億美元。企業投資目的除獲得國際業務、配置優質海外資產外，上市驅動、獲得低成本原材料和勞動力等也是部分企業的主要動機。