中部糖酒會 參展品牌高、大、全

以「新十年，競未來」為主題的2022第22屆中部（長沙）糖酒食品博覽會（中部糖酒會）在長沙國際展覽中心開幕，大陸酒類、休閒食品、高端飲料等行業前來掘金中部六省市場。

中新社報導，在各區域酒食展中，中部糖酒會歷來以參展品牌「高、大、全」聞名行業。本屆大型酒食專業展會，展出面積4萬平方公尺，設中國醬酒館、國際名酒館、地域名酒主題館、國際葡萄酒及烈酒館等專區，吸引大陸各地1000多家企業和國內外知名品牌葡萄酒參展。

其中，國際葡萄酒及烈酒館展區備受青睞，參展企業既有大陸主要葡萄酒企業，也有小而美的精品酒莊，涵蓋大陸國內外知名葡萄酒產區。

組委會表示，今年是中國糖酒食品行業加速轉型升級、加快構建發展新格局的關鍵年，機遇與挑戰並存。展會同期舉辦第四屆中國（長沙）醬酒大會、2022中部（湖南）休閒食品產業高峰論壇、2022年中部葡萄酒及烈酒G50峰會等10多場行業論壇，為中國糖酒產業發展探索方向。

受疫情和行業周期因素叠加影響，上半年消費場景缺失，中秋、十一成為2022年度首個消費旺季，前期積壓的婚宴、商務需求有望得到集中釋放。不少經銷商表示，希望通過專業展會快速瞭解行業趨勢和市場發展動向，中部糖酒會成食品業界人士不能錯過的行業盛會。

數據顯示，湖南休閒食品年產值佔全大陸三分之一，休閒熟食年產值全大陸佔比超過60%。湖南還有全大陸排名第二的糖酒食品集散批發市場——高橋大市場。