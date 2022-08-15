天津工博會 採購熱度超乎預期

第十八屆中國（天津）國際裝備製造業（工業）博覽會正在天津舉辦，參展的高端數控機床、工業自動化、工業機器人、光纖激光（雷射）切割機等領域的製造業產業鏈廠商，帶來了中國大陸製造業企業最新發展動態。

新華社報導，本屆博覽會由中國國際貿易促進委員會機械行業分會、中國機械工業聯合會、振威國際會展集團共同舉辦，於11日開幕，為期4天，吸引了來自中國大陸各地的眾多採購商到場參觀、採購。

擁有6個關節，軌跡精度小於1毫米，可支持100多種生態擴展…展廳裡，珞石（北京）科技有限公司研發的一款小巧的銀色協作機器人，令不少參觀者佇足。

「它的每一個關節都安裝了力傳感器，採用了先進的運動控制技術，重復定位精度達到0.02毫米以內。不僅實現輕觸即停，保證現場人員的安全，還支持圖形化編程等多種方式，支持大部分擴展工具，很容易上手。」珞石（北京）科技有限公司天津分公司銷售總監劉化亭介紹，「工博會開幕僅半天，就有60多家企業和我們達成了合作意向。」

天津是大陸的工業重鎮之一，有著先進製造研發基地的角色定位。本屆博覽會上，一些參展廠商還集中展示了適用於各類生產場景的數位化解決方案。

浙江科聰控制技術有限公司將移動機器人核心導航控制整體解決方案帶到了展會上。該公司市場部經理鐘超凡表示，安裝有這套系統的移動機器人，可以輕鬆實現精度在5毫米以內的定位移動。

據了解，展會現場採購熱情超乎預期，京津冀市場穩步恢復的態勢明顯。

振威國際會展集團常務副總裁張超凡表示，本屆展會上，數位化領域的企業增加了近三成，涉及工業互聯網、工業軟體等領域。展會現場的技術交流及工業採購節，為各個企業搭建了很好的交流對接、交易平台。

據天津工博會組織方介紹，開展第一天，展會接待專業參觀採購團近百個，現場採購排名靠前的展品主要包括高端數控機床、焊接機器人、工業物聯網系統、機器視覺技術及大功率激光切割機等。