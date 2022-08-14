新黨29周年 國台辦肯定對統一作出貢獻

新黨成立滿29周年，近日舉辦慶祝大會，大陸國台辦14日以「發言人答記者」方式，對新黨在推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的「積極貢獻」表達肯定，並指陸方願在「一個中國原則」的基礎上，繼續和島內（指台灣）各界有識之士一道，共創統一偉業。

馬曉光指出，新黨成立29年來，旗幟鮮明主張兩岸和平統一，堅定堅持「一個中國」，堅決反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展、「推進祖國和平統一進程」作出了積極貢獻。

他說，相信新黨也必將在今後的兩岸關係中發揮重要作用。我們（中國大陸）願在「一個中國原則」基礎上，繼續和包括新黨在內的島內各界有識之士一道，共創祖國統一歷史偉業，共享民族復興偉大榮光。

新黨成立於1993年8月10日，現任主席為前金門副縣長吳成典，在疫情期間，以及國民黨未派團下，多次率團赴陸，包括連兩屆在廈門海峽論壇上，與大陸全國政協主席汪洋會面等。

據2020年大選結果，作為統派代表性政黨的新黨，獲得1.04%政黨票，較2016年的4.18%下滑，除無法分配到不分區立委席次外，在未跨越3%門檻的情況下，也無法領取政黨補助款。不過，在民意代表上，目前新黨尚有兩個台北市議員席次。