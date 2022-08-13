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在阿富汗西北地區建300MW發電廠 陸將探勘天然氣資源

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸黃河勘測規劃設計有限公司，已與阿富汗政府簽訂備忘錄，將在阿富汗西北建發電站與探勘天然氣，圖為黃河勘測規劃設計有限公司負責進行的黃藏寺水利樞紐工程。圖／取自「黃河勘測規劃設計有限公司」微信公眾號
大陸黃河勘測規劃設計有限公司，已與阿富汗政府簽訂備忘錄，將在阿富汗西北建發電站與探勘天然氣，圖為黃河勘測規劃設計有限公司負責進行的黃藏寺水利樞紐工程。圖／取自「黃河勘測規劃設計有限公司」微信公眾號

中國大陸企業與阿富汗政府，近日簽訂一份備忘錄，將會在阿富汗西北地區，建立一座300MW規模的發電廠，並探勘當地天然氣資源。

據俄羅斯衛星通訊社引述阿富汗媒體「帕傑瓦克新聞社」（Pajhwok Afghan News）12日報導，阿富汗塔利班政府（或譯神學士）8月12日公布，阿富汗和中國大陸企業就在阿富汗西北的朱茲詹省開發天然氣田簽訂備忘錄。

此次天然氣探勘處，位於朱茲詹省首府希伯格漢（Shiberghan），而投資會議在阿富汗喀布爾洲際酒店舉行，包括阿國能源和水利部部長阿卜杜勒．拉迪夫．曼蘇爾（Abdul Latif Mansour）在內的塔利班政府高層代表出席了會面。上述消息並在阿富汗塔利班發言人Zabihullah Mujhaid的推特帳號獲得證實。

與阿富汗簽署備忘錄的中國大陸公司，是黃河勘測規劃設計有限公司，其將從事發電站的建造工作，根據阿富汗水利資源與能源部的通告稱，開發工作將為阿富汗提供上百個工作職缺，還會保證朱茲詹省和巴爾赫省的無間斷天然氣供應。

公開資料顯示，黃河勘測規劃設計有限公司隸屬於大陸水利部黃河水利委員會，始建於1956年，2003年改制為科技型企業。

阿富汗 塔利班 神學士

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