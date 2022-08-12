大陸7月信貸、社融規模大幅回落 需求仍乏力

中國人行於12日公布7月新增貸款為人民幣6,790億元，低於市場預期的1.3兆元，按年減少4,042億元，按月減少2兆元；7月社會融資規模增量為7,561億元，較去年同期減少3,191億元，為6年以來新低。上述兩項數據皆低於市場預期。

從貸款結構看，地產需求未見起色，住戶部門中長期貸款佔全部新增人民幣貸款的比例不足22%；企業中長期貸款佔到了全部新增人民幣貸款的近一半；同時，票據融資7月新增規模佔據全部新增人民幣貸款的46%。

從貸款期限上看，7月短期貸款明顯縮水。7月住戶貸款增加1,217億元，其中，短期貸款減少269億元，中長期貸款增加1,486億元；企（事）業單位貸款增加2,877億元，其中，短期貸款減少3,546億元，中長期貸款增加3,459億元，票據融資增加3,136億元；非銀行業金融機構貸款增加1,476億元。

而如市場預期，社融存量增速出現回落。7月末社會融資規模存量為334.9兆元，年增10.7%，低於6月末的10.8%。從結構上看，表內貸款對社會融資規模的拖累明顯，外幣貸款減少規模大幅增加，對實體經濟發放的人民幣貸款佔新增社融的比例僅55%。

不過在政府財政投放下，7月底，廣義貨幣（M2）餘額走高，為257.81兆元，年增12%，增速分別比上月末和去年同期高0.6個和3.7個百分點；狹義貨幣（M1）餘額66.18兆元，年增6.7%，增速分別比上月末和去年同期高0.9個和1.8個百分點。

此前，據第一財經經濟研究院預測，新增貸款預計降至1.3兆元，社融總量預測均值為1.61兆元，6月M2增速預測均值為11.5%。招商證券謝亞軒表示，隨著疫情月底有所反覆，經濟復蘇速度不及預期，因此推測7月新增信貸略高於往年同期水平。社融方面，政府債券淨融資受專項債發行告一段落影響大幅回落，企業直接融資持續下滑

此前，民生銀行溫彬推估，在大陸穩經濟政策下，市場流動性供給充足；7月財政支出繼續發力、信貸維持基本平穩、非標融資壓降放緩，將積極影響M2。