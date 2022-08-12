豪擲2,288億 寧德時代擬赴匈牙利建廠

大陸電動車電池供應商寧德時代12日公告，擬在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池產業基地專案，專案總投資不超過人民幣508.6億（新台幣2,288.7億元）。

建設內容為建設100GWh動力電池系統生產線。總建設期預計不超過64個月，其中首棟廠房在獲得相關審批後將於2022年內開工建設。

寧德時代表示，本項目投資建設將增加公司資本開支和現金支出，但從長遠來看對公司全球業務布局和經營業績具有積極影響，符合公司全體股東的利益。

寧德時代表示，由於專案建設規模較大，專案存在建設未能按期完成或建設成本高於預期成本的風險。此外，本次投資尚需獲得公司股東大會，以及大陸和匈牙利政府及相關部門的審批或備案，存在一定的不確定性。

財報顯示，寧德時代海外市場的比重正逐年攀升。公司年報數據顯示，2019年海外收入僅占全部營收的4.37%，2020年迅速增長至15.71%，2021年有278.7億元收入來自海外，占全部營業收入的21.38%，年增252.47%，遠超過當年境內收入141.64%的同比增長率。

在毛利率方面，境外也有明顯優勢，2021年，公司境內毛利率為25.14%，而海外毛利率則達30.48%。

在今年年初的公司調研會上，寧德時代表示，未來公司擬加強海外基地佈局，完善包括境外員工培訓等體系建設。