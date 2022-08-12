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MSCI中國指數新納7支成分股 新能源板塊吸睛

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
MSCI明晟中國指數於12日宣布納入7支新成分股，其中新能源板塊最吸睛。路透社
MSCI明晟中國指數於12日宣布納入7支新成分股，其中新能源板塊最吸睛。路透社

MSCI明晟中國指數於12日宣布季度調整，本次調整新納入同仁堂、招商輪船、派能科技、鹽湖股份、天齊鋰業、雲天化、藏格礦業等7支中國股票，並剔除2支股票。而新納入的7支標的中，有5家公司業務與新能源板塊緊密相關。調整將於31日收盤後正式生效。換言之，被MSCI中國指數新納入個股，或將在生效當天尾盤迎來海外被動指數資金卡點買入。

按規則，MSCI在每季中旬會對指數成分股進行評估，並決定新增或剔除。由於指數成分股的變動意味著一批被動型基金或將跟隨調整持倉，進而帶動成分股的股價變動，因此頗受市場關注。

MSCI系列指數中，涉及A股有MSCI中國指數、MSCI中國A股在岸指數以及MSCI中國全股票指數。最值得關注的是MSCI中國指數，因為該指數被嵌套進MSCI新興市場指數，所以股票進入MSCI中國指數，代表進入MSCI全球標準指數系列，將獲得大量被動資金跟蹤。

值得注意的是，新能源產業在這次調整受到重視。本次被調入的股票中，新能源產業鏈標的被調入居多，鹽湖股份、天齊鋰業、藏格礦業均為鹽湖提鋰概念龍頭；派能科技則是全球儲能品牌領導者之一；作為磷化工巨頭的雲天化，亦被市場視作未來鋰電材料的優質供應商

據證券日報報導，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂分析，本次調整新增標的多為利潤快速增長，盈利能力較強的企業；在行業方面，7支股票中，有5支與新能源行業密切相關，其中4支屬於新能源行業上游企業，主要原因是在「雙碳」目標下，近年來大陸新能源產業快速發展，行業景氣度維持高位，相關上市公司逐步形成技術壁壘和規模優勢，行業營業收入和淨利潤整體快速增長。

此外，MSCI中國指數本次剔除2只大陸股票，皆為港股標的，分別是旭輝永升服務、龍光集團。龍光集團自今年以來股價持續下跌，跌幅超63%。7日發布暫停付息公告。9日起，公司連續停牌，至今尚未復牌。

MSCI 港股 陸股 新興市場

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