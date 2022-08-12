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中芯國際：「雙重周期」給市場帶來恐慌情緒和不確定性
中芯國際聯合首席執行官趙海軍12日在業績會上表示，今年上半年，積體電路產業鏈進入雙重周期相加的影響階段，給市場帶來了一些恐慌情緒和不確定性，部分產業鏈環節甚至出現「速凍急停」的極端反映。
趙海軍指出，第一重是全球經濟總量增速放緩的周期，在疫情衝擊、高通膨、國際局部衝突等多因素影響下，全球經濟增長面臨較大壓力，消費動力不足；第二重是半導體市場本身進入下行（放緩）周期，在過去幾個季度加速消費、製造環節產能不斷擴充後，行業整體進入供需平衡，部分環節進入去庫存階段。
中芯國際11日在港交所公告的第2季財報指出，因疫情管控人員流動，部分工廠歲修沒有在第2季進行，使疫情對產出影響低於預期，淨利潤5.14億美元（新台幣155.3億元），年減25.2%；並刪除以往都會提及各項製程的「以技術節點分類」項目。
中芯第2季營收19.03億美元（新台幣575.1億元），年增41.6%。昨天收盤價港幣17.7元，上漲3.4%。
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