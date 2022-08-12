廣深線上訂餐 大陸2、3名

美團9日晚發布的《粵港澳大灣區餐飲消費報告》顯示，2022年1至6月，大陸餐飲線上訂單量TOP5城市中，粵港澳大灣區的廣州、深圳兩市分別位列第2和第3；大灣區11個城市線上餐飲消費強勁，累計貢獻了粵港澳城市線上餐飲訂單量的85.52%。

新華社報導，以深圳為例，近年來，在實體經濟與數位經濟加快融合、消費券發放等一系列促進消費措施不斷推出的背景下，線上餐飲消費不斷升溫。

報告顯示，目前深圳實體餐飲線上化率達到45%。今年以來，深圳線上餐飲訂單數量逐月穩步上漲，並且於6月迎來餐飲線上訂單量的小高峰，同比增長12.9%，同月深圳社會消費品零售總額，同比增長達13%。兩個數據高度吻合，彰顯出深圳消費的成色。

粵菜是地方美食的典型代表，商戶數總量在大陸地方菜系中排名第2。報告顯示，粵菜遍佈大陸，在廣東、廣西、福建、湖南、江蘇，粵菜商戶數佔比分別為62.3%、4.9%、3.3%和 2.9%。其中，大灣區粵菜餐廳數量，已超過4萬家。