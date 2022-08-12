陸水利建設 投資增71.4%

中國大陸水利部副部長劉偉平10日表示，今年以來大陸水利基礎設施建設取得重要進展。截至7月底，完成水利建設投資5675億元（人民幣，下同），較去年同期增加71.4%。

新華社報導，劉偉平在水利部舉行的水利基礎設施建設進展和成效記者會上說，截至7月底，新開工重大水利工程25項；在建水利項目3.18萬個，投資規模1.7兆元；水利工程施工吸納就業人數161萬人。

「農村水利是水利基礎設施建設的重點領域，農村供水安全事關億萬民生福祉，大中型灌區是端牢中國人飯碗的基礎設施保障。」劉偉平說，今年以來，水利部強化部署推動、加大資金支持、加強督促指導，全力推進農村供水、大中型灌區建設和現代化改造。

統計顯示，截至7月底，各地共完成農村供水工程建設投資466億元，是去年同期的兩倍多；已開工農村供水工程10905處，提升了2531萬農村人口供水保障水平。

農村供水工程維修養護完成投資25.1億元，維修養護工程6.7萬處，服務農村人口1.3億人。

大中型灌區方面，建設改造完成投資178億元，大陸國務院明確今年重點推進的6處新建大型灌區已開工3處，大中型灌區建設、改造項目開工455處。

劉偉平表示，下一步，水利部將錨定年度目標，持續推進水利工程建設。同時，抓好農村供水、大中型灌區建設和改造項目實施，為保持經濟運行，能在合理區間提供有力的水利支撐，繼續促進經濟發展。