陸遏制天價月餅 單盒須500以下

根據大陸國家發展改革委消息，圍繞遏制「天價」月餅、促進行業健康發展，相關部門近期將認真組織做好市場巡查和監測，及時向市場監管部門移交違法違規行為線索。市場監管部門將以生產企業、高端酒店飯店、電商平台為重點開展監管，發現違法違規行為，一律從嚴查處。

新華社報導，今年6月，大陸國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、國家市場監管總局聯合發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，針對「天價」月餅暴露的突出問題，在堅持月餅價格由市場形成的基礎上，綜合運用市場化、法治化手段，推動企業守法經營、合理定價，促進月餅行業健康發展。

公告提出的主要監管要求包括：一是對高價盒裝月餅實行重點監管。明確月餅價格由企業自主決定，鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅。對單價超過人民幣500元的盒裝月餅實行重點監管。

二是嚴格執行包裝強制性標準。不得使用貴金屬、紅木等貴重材料。三是禁止月餅混合銷售。要求經營者銷售盒裝月餅不得以任何形式搭售其他商品，不得以禮盒等形式將月餅同其他產品混合銷售。

四是規範月餅券管理。五是加強酒店及餐廳管道監管。六是強化電商平台監督責任。七是倡導行業自律。行業組織應該積極推動行業自律，倡導不使用魚翅、燕窩等珍稀食材，引導經營者合理定價，自覺維護市場秩序。

發改委有關負責人表示，近年來，月餅市場總體規範有序，但仍有個別企業以多種方式炒作月餅價格，「天價」問題仍然存在，且有反彈跡象，不僅背離了傳統文化本源，也助長了奢靡浪費，對社會風氣造成不良影響。

為提倡節儉、反對浪費，推動月餅等節日食品回歸大眾消費品屬性、回歸傳統文化本源，相關部門採取綜合措施引導月餅市場規範健康運行。