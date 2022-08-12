6月貸款加權平均利率4.41% 大陸央行：處於統計以來低位

中國人民銀行（大陸央行）10日發布的報告顯示，信貸支持實體經濟力度加大，貸款加權平均利率處於有統計以來低位。今年6月，貸款加權平均利率為4.41%，同比下降0.52個百分點。

新華社報導，大陸央行發布的2022年第二季度中國貨幣政策執行報告顯示，6月，一般貸款加權平均利率為4.76%，同比下降0.44個百分點。企業貸款加權平均利率為4.16%，同比下降0.42個百分點。人民幣貸款利率整體較3月進一步下降，金融對實體經濟的支持力度穩固。

與此同時，信貸結構持續優化。報告顯示，6月末，企（事）業單位中長期貸款比年初增加人民幣6.2兆元，在全部企業貸款中佔比為54.6%。製造業中長期貸款同比增長29.7%，比全部貸款增速高18.5個百分點。普惠小微貸款餘額同比增長23.8%，比全部貸款增速高12.6個百分點；普惠小微授信戶數5239萬戶，同比增長36.8%。

大陸央行表示，下一階段，將加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭經濟運行實現最好結果。