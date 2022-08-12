江蘇祭20舉措 力助中小微企業融資

江蘇省政府10日召開記者會，最新發布20條舉措，計劃用三年左右時間，實現融資信用服務平台實名註册中小微企業達到150萬戶，平台普惠貸款餘額超過4000億元（人民幣，下同），為中小微企業注入金融活水。

中新社報導，江蘇省發展和改革委員會副主任張世祥在會上解讀了新近發布的《江蘇省加強信用信息共享應用促進中小微企業融資若干措施》。

在經濟大省江蘇，中小微企業是經濟的生力軍，是穩增長、促就業、保民生的重要力量。統計顯示，江蘇省現有406.6萬戶企業，其中99%以上是中小微企業。

張世祥稱，中小微企業一般缺少抵押物，銀行缺乏準確掌握中小微企業信用狀況和風險狀況的手段，中小微企業貸款可得性不高、信用貸款佔比偏低等問題仍在。

《若干措施》聚焦有效破解銀企信息不對稱難題，通過高效便捷信用信息共享應用，既提高中小微企業信用貸款可得性，也提高金融機構風險防控可靠性。文件共包含20條舉措，將通過為企業和金融機構牽線，進一步暢通中小微企業融資管道。