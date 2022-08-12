長三角示範區 88制度成果首創

站在長三角一體化示範區規劃展示館旁的瞭望台上，上海、江蘇、浙江的風光盡收眼底，此處距離滬蘇浙兩省一市的交匯處僅200米，三地的交匯處也被稱為「長三角原點」。

中新社報導，2019年11月，長三角一體化示範區揭牌，範圍包括上海市青浦區、江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉興市嘉善縣，面積約2413平方公里。揭牌近三年來，示範區聚焦生態環保、設施互通、產業創新、民生服務等重點領域，全力推進100多個具有示範性的重點項目，累計推出88項具有大陸首創性的制度成果，截至2021年12月，已有38項成果面向長三角和全大陸複製推廣。

「生態綠色」是示範區一直堅持的發展理念。滬蘇浙兩省一市在交界處面積約35平方公里範圍內，合力打造功能樣板區「水鄉客廳」。

元蕩生態岸線全長23公里，是示範區中橫跨上海和江蘇的核心跨界水體。目前元蕩生態岸線已成為兩省一市人民體驗「跨域一體、綠色共生」的網紅打卡地。

青浦區水務局副局長陸曉峰說，每到周末都會有許多市民到元蕩生態岸線打卡，人流最多時單日達到五六千人。

「示範區兩年多以來，生態修復和互聯互通是最有顯示度的項目。」長三角一體化示範區執委會副主任張忠偉說。在元蕩湖面上，一座座白色橋墩露出水面，「水上漂」的滬蘇湖鐵路正在建設中。據悉，滬蘇湖鐵路建成後，將成為連通上海、蘇州、湖州等長三角重點城市的重要鐵路運輸通道。

與此同時，一些公路建設也承擔著盤活公路網的任務，如杭州灣大橋北接線，貫通5條高速公路，將南通到寧波的通行時間縮短近一小時。張忠偉表示，示範區建設的很多項目有一個特點，都是在「補網絡」。

此外，7月開工的滬蘇嘉城際鐵路是示範區的又一標誌性工程，東起虹橋商務區，南至嘉善縣，西至吳江區，是串聯示範區內多個核心功能區的關鍵交通紐帶。

在上海段青浦新城站的建設工地周邊，分布著居民區、商業區、企業園區等不同綜合體，這給車站的建設增加了難度。

上海申鐵投資有限公司項管六部副經理王洋說，目前項目建設處在大臨場地的地面硬化階段，後續會建立起設計師使用的辦公室，以及工人居住的休息室，為站點建設做好前期準備。

王洋表示，青浦新城站建成後，可以實現上海示範區線、規劃嘉青松金線和軌道交通17號線三線同站換乘，將打造為面向長三角城市群、支撐青浦獨立節點城市發展的「區域輻射」綜合交通樞紐。