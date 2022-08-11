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地圖對台灣標示錯誤違反「一中原則」 重慶海關查扣
隨著台海局勢、兩岸關係緊張，陸方落實「一中原則」的執法度正在提升。據「海關發布」微信公眾號11日訊息，近日，重慶海關所屬渝州海關根據風險布控指令對一批出口至歐洲的貨物實施查驗時，發現其中24套地圖存在錯繪、漏繪等問題，包括存在對台灣標示錯誤、釣魚島和赤尾嶼等重要島嶼漏繪等問題，因此初步判定該批貨物存在較大違法嫌疑，決定對其實施暫扣並送檢。
據海關訊息，該批地圖經重慶市規劃和自然資源局鑒定，違反了《地圖管理條例》等相關規定，涉嫌損害大陸主權和領土完整，違背「一個中國」原則。目前，該案件已移交相關部門做進一步處理。
與此同時，海關也再次提醒，正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵。地圖進出口經營單位在進出口環節，應主動向海關提供地圖產品有關批准單證，並積極配合海關開展查驗、檢查等工作。
今年初，柒一拾壹(北京)有限公司（7-Eleven）因違反《地圖管理條例》，在網站展示不完整地圖，錯將台灣按獨立國家行為表示、漏繪釣魚島等情事被北京市規劃和自然資源委員會東城分局罰款人民幣15萬元。
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