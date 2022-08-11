快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地圖對台灣標示錯誤違反「一中原則」 重慶海關查扣

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
重慶海關所屬渝州海關根據風險布控指令對一批出口至歐洲的貨物實施查驗時發現24套地圖錯標台灣，違反一中原則。圖取自「海關發布」微信公眾號
重慶海關所屬渝州海關根據風險布控指令對一批出口至歐洲的貨物實施查驗時發現24套地圖錯標台灣，違反一中原則。圖取自「海關發布」微信公眾號

隨著台海局勢、兩岸關係緊張，陸方落實「一中原則」的執法度正在提升。據「海關發布」微信公眾號11日訊息，近日，重慶海關所屬渝州海關根據風險布控指令對一批出口至歐洲的貨物實施查驗時，發現其中24套地圖存在錯繪、漏繪等問題，包括存在對台灣標示錯誤、釣魚島和赤尾嶼等重要島嶼漏繪等問題，因此初步判定該批貨物存在較大違法嫌疑，決定對其實施暫扣並送檢。

據海關訊息，該批地圖經重慶市規劃和自然資源局鑒定，違反了《地圖管理條例》等相關規定，涉嫌損害大陸主權和領土完整，違背「一個中國」原則。目前，該案件已移交相關部門做進一步處理。

與此同時，海關也再次提醒，正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵。地圖進出口經營單位在進出口環節，應主動向海關提供地圖產品有關批准單證，並積極配合海關開展查驗、檢查等工作。

今年初，柒一拾壹(北京)有限公司（7-Eleven）因違反《地圖管理條例》，在網站展示不完整地圖，錯將台灣按獨立國家行為表示、漏繪釣魚島等情事被北京市規劃和自然資源委員會東城分局罰款人民幣15萬元。

海關 一中原則

延伸閱讀

陸海關產地爭議 王美花：出口依照台灣法規標示

台廠出口標示遭要求改「中國台灣」 經部：將協助處理

陸首條雙流制鐵路通車

韓媒示警中國大陸祭經濟制裁 將扣押台灣進口貨物

相關新聞

大陸車市好旺 產銷雙增

中汽協昨（11）日發布7月汽車產銷量分別為245.5萬輛與242萬輛、年增31.5%及年增29.7%，雖然當月產銷量低於...

陸遏制天價月餅 單盒須500以下

根據大陸國家發展改革委消息，圍繞遏制「天價」月餅、促進行業健康發展，相關部門近期將認真組織做好市場巡查和監測，及時向市場...

美國制裁 中芯上季淨利年減25%

在美國持續制裁下，大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（11）日在港交所公告第2季財報，因疫情管控人員流動，部分工廠歲修沒有在第2...

中芯國際高層人事大地震

中國大陸最大晶圓代工廠中芯國際，昨（11）日發布2022年第2季財報，同時也宣布高層人事變動。中芯公告，趙海軍為專注履行...

陸：別指望中方拿核心利益交易

路透報導，台海緊張已促使美國政府擱置調整大陸商品關稅決策。大陸外交部發言人汪文斌昨回應稱，「美方不要指望中方拿自己的核心...

江蘇祭20舉措 力助中小微企業融資

江蘇省政府10日召開記者會，最新發布20條舉措，計劃用三年左右時間，實現融資信用服務平台實名註册中小微企業達到150萬戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。