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大陸汽車7月產銷雙旺 出口再創歷史新高

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸汽車行業景氣迅速升溫，7月產銷持續快速增長。(新華網)
大陸汽車行業景氣迅速升溫，7月產銷持續快速增長。(新華網)

大陸汽車行業景氣迅速升溫，7月產銷持續快速增長，出口亦創史上新高。中國汽車工業協會（中汽協）11日發布的最新數據顯示，7月汽車產銷分別完成245.5萬輛和242萬輛，分別年增31.5％和29.7％，連續兩個月保持快速增長，汽車工業產銷持續恢復，行業景氣優於製造業總體水準。7月產銷量雖然低於6月，但為歷年同期最高值。

1至7月，大陸汽車產銷分別完成1457.1萬輛和1447.7萬輛，產量年增0.8％，銷量下降2％。去年8月，大陸汽車行業受晶片短缺影響嚴重，產銷量水準較低，因此今年1至8月有望實現產銷雙增長。

在新能源汽車方面，產銷量繼續保持高速增長，7月新能源汽車產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，均年增1.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成47.2萬輛和45.7萬輛，分別年增1倍和1.1倍。1-7月，新能源汽車產銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛，均年增1.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成257.4萬輛和251.8萬輛，均年增長1倍。

此外，汽車出口再創歷史新高，7月，汽車企業出口29萬輛，出口量較前月增長16.5％，年增67％。分車型看，乘用車7月出口24.2萬輛，月增22％，年增73.1％；商用車出口4.9萬輛，月減5.1％，年增42.2％。7月新能源汽車出口5.4萬輛，月增89.9％，年增37.6％，呈現快速增長勢頭。

1至7月，汽車企業出口150.9萬輛，年增50.6％，全年出口將有望超過240萬輛，符合年初預期。分車型看，乘用車出口118.6萬輛，年增54％；商用車出口32.2萬輛，年增39.2％。

中汽協預計，在大陸中央穩經濟一攬子政策和地方促進汽車消費政策持續提振下，8月汽車市場繼續保持穩定增長，特別是隨著9月汽車市場傳統黃金消費季的到來，乘用車產銷將會呈現快速增長，新能源汽車以及汽車出口也將會維持良好表現，為全年穩增長提供有力支撐。

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