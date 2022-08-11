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新能源車熱賣 上半年陸鋰電池產值超2兆

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸新能源汽車產業快速發展，上半年鋰離子電池產量超過280吉瓦時（GWh），年增150％。(新華網)
大陸新能源汽車產業快速發展，上半年鋰離子電池產量超過280吉瓦時（GWh），年增150％。(新華網)

大陸工信部近日公布數據顯示，今年上半年，在碳達峰、碳中和目標引領和下游旺盛需求帶動下，大陸鋰離子電池產業主要指標實現高速增長。據測算，上半年大陸鋰離子電池產量超過280吉瓦時（GWh），年增150％，全行業收入突破人民幣4800億元（新台幣2.14兆元）。

鋰離子電池產業主要指標的增長，與新能源汽車產業快速發展緊密相關。工信部數據顯示，今年以來，大陸新能源汽車產業實現了平穩快速發展。上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，均增長1.2倍。

據大陸乘用車市場信息聯席會最新數據，大陸7月新能源車零售銷量為48.6萬輛，年增117.3％。基於新能源車銷量穩步上升，乘聯會表示調高今年大陸新能源乘用車銷量預測至600萬輛，此前乘聯會預測為550萬輛。

在鋰離子電池環節，上半年儲能電池產量達到32吉瓦時（GWh），新能源汽車動力電池裝車量約110吉瓦時（GWh）。鋰離子電池產品出口年增75％。

一階材料環節，上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別達到73萬噸、55萬噸、56億平方公尺、34萬噸，年增長均超過55%。

二階材料環節，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達15萬噸、10.2萬噸，分別年增長34％、25％。電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰（微粉級）價格高位震盪，上半年均價分別為人民幣44.5萬元／噸、人民幣43.2萬元／噸。

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