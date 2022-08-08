機搆：大陸智能手機廠商Q2出貨季減5.2% vivo跌幅最大

集微網消息，根據DIGITIMES Research的Smartphone Tracker的數據，第二季度中國大陸智能手機廠商總出貨量約為1.5億台，季減5.2%，年減4.6%。

據台媒《電子時報》報道，下降的原因在於中國大陸對智能手機的需求疲軟，以及品牌供應商在本季度削減訂單以清理過剩的渠道庫存。

從廠商排名上看，中國大陸排名前三的品牌——小米、OPPO、vivo在第二季度均出現環比下滑，其中vivo跌幅最大。DIGITIMES Research的數據顯示，這三個品牌在第二季度佔所有中國大陸品牌出貨量的 63.6%，低於2022年第一季度的 65.1%。

另外，DIGITIMES Research指出，由於需求預計將保持低位，中國大陸智能手機品牌的總出貨量在2022 年下半年不太可能出現季節性回升。