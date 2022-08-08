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華春瑩：台北有山東餃子館是中國一部份 網友笑邏輯荒謬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部部長助理、外交部發言人華春瑩推推特稱，台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終將回家。（推特截圖）
大陸外交部部長助理、外交部發言人華春瑩推推特稱，台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終將回家。（推特截圖）

大陸外交部發言人華春瑩的七日晚間一條推特，引起大陸網友熱議。她稱，台北市共有山東餃子館38家、山西麵館67家，「味覺不會欺騙。台灣一直是中國的一部分」。大陸網友則回應：「外交部發言人邏輯課不及格！」

華春瑩在推特發文稱：「百度地圖顯示，台北市共有山東餃子館38家，山西麵館67家。味覺不會欺騙。台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終將回家。」華春瑩在推文中說。她用的配圖是地圖軟件的兩張截圖，圖中，山西刀削麵、山東餃子館星羅棋布。

大陸很多網友表示，「想去台灣省吃山西刀削麵」。隨後，在台灣省地圖上搜索「山西刀削麵」的網友暴增，一度把百度地圖軟件「搜崩」了。

此前，長安街知事曾經報導，8月5日上午，「（百度）地圖可顯示台灣省每個街道」的微博話題，衝上了熱搜第一。手機地圖軟件搜索“台灣省”，可以顯示台灣地圖細節，並精確到街道、建築，甚至各類餐飲店鋪。

大陸網友發現，台灣省街道的名稱有很多熟悉的詞兒——廣州街、長沙街、南京路、重慶路，等等。還有大陸網友驚訝直呼，「破防了，都是大陸城市的名字」；還有網友戲稱想看「夢幻聯動」：天津有一條台灣路，不知台灣是不是也有一條天津路？

也有大陸網友反駁：「外交部發言人實在太業餘了！」、「百度地圖，一直都可以顯示台灣街道和地圖，妳完全不知道嗎？不是演習後才看得見」、「大眾點評，多年來一直都可搜到台灣各地美食、網紅，原來外交部副部級官員居然完全不知道！」

還有大陸網友毫不客氣地批評，以台灣有山東餃子館，也有山西刀削麵館，就說台灣是中國的一部分，「外交部發言人邏輯課不及格！」、「真是欺負小粉紅沒見識！」

外交部 百度

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