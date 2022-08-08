快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

吳清：上海三措施三優化 吸引外資與國際人才

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市副長吳清。記者林宸誼／攝影
上海市副長吳清。記者林宸誼／攝影

上海的開放與發展離不開外商投資，上海市副長吳清8日表示，下一步將採「不斷擴大開放領域」、「加快打造空間載體」、「著力提供優質服務」三措施，堅定不移擴大對外開放，著力營造國際一流營商環境，持續打造新時代外商投資首選地、高質量外資集聚地。

吳清在「中國這十年」主題新聞發布會提到，十年來外資企業與上海共同成長、共同發展，成為上海經濟社會發展的重要組成部分，在促進經濟增長、推動科技創新、提升城市功能等方面發揮了重要作用。

吳清表示，下一步，將一是不斷擴大開放領域。加快落實新版外資准入負面清單，進一步放寬市場准入，同時引導外資更多投向高技術、高附加值、高知識含量的產業領域。

二是加快打造空間載體。圍繞五個新城、南北轉型等重點區域，推出更多的特色產業園區，為外資企業集聚發展拓展空間。

三是著力提供優質服務。深化「放管服」改革，強化招商安商穩商工作，進一步完善法治，更高效地保護知識產權，保護企業合法權益，讓外資企業在上海敢於投資、安心經營、做大做強。

吳清指出，上海因商而興，因才而盛，人才始終是這座城市最重要的資源，將進一步發揮開放引才綜合優勢，加快打造高品質的國際人才生態系統，做到三個「持續優化」。

一是持續優化創新創業的工作環境。建設世界一流的科研平台、產業平台、展會平台、合作平台，為在滬國際人才施展才能提供更加廣闊的舞台。

二是持續優化開放包容的發展環境。率先探索既有中國特色又有國際競爭比較優勢的人才發展體制機制，加快推動一批人才政策先行先試，讓人才來得了、待得住、幹得好、流得動。

三是持續優化後顧無憂的生活環境。為國際人才在簽證居留、出入境、住房、醫療、教育、文化等方面提供更多便利，不斷提升服務保障的精準性、有效性、滿意度。

上海 外資

延伸閱讀

山西男立夏在上海隔離、立秋換到三亞 讓他學會一事

54萬人民幣存大陸銀行難匯回 婆婆轉匯媳婦戶頭她不還

三亞疫情難逃封控 遊客：沒封台灣島封了海南島

冰火兩重天？上海落冰雹 網驚：最大的有「鴿子蛋大」

相關新聞

華春瑩：台北有山東餃子館是中國一部份 網友笑邏輯荒謬

大陸外交部發言人華春瑩的七日晚間一條推特，引起大陸網友熱議。她稱，台北市共有山東餃子館38家、山西麵館67家，「味覺不會...

中芯國際軟體本土化專案停擺？ 技術承包方：謠言

工業軟體是半導體領域的隱形賽道，卻傳出由上揚軟體承包的中芯國際北京新建12吋晶圓廠CIM（計算機集成製造）系統項目停擺消...

滬人均GDP 增至2.69萬美元 達上中等發達國家水平

上海市長龔正8日表示，上海這十年來，人均GDP從1.42萬美元，增加到2.69萬美元，達到上中等發達國家水平。

吳清：上海三措施三優化 吸引外資與國際人才

上海的開放與發展離不開外商投資，上海市副長吳清8日表示，下一步將採「不斷擴大開放領域」、「加快打造空間載體」、「著力提供...

龔正詳解上海重大戰略任務：「1+3+3+3+3」

上海作為世界觀察大陸的重要窗口，包括首個自由貿易試驗區、首批綜合性國家科學中心等是放在上海先行先試，上海市長龔正8日表示...

陸上半年輕工商品零售額 逾3.3兆人民幣

大陸工業和信息化部6日發布的數據顯示，上半年，輕工十類商品零售額3兆3480億元（人民幣，下同），同比增長2.1%。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。