吳清：上海三措施三優化 吸引外資與國際人才

上海的開放與發展離不開外商投資，上海市副長吳清8日表示，下一步將採「不斷擴大開放領域」、「加快打造空間載體」、「著力提供優質服務」三措施，堅定不移擴大對外開放，著力營造國際一流營商環境，持續打造新時代外商投資首選地、高質量外資集聚地。

吳清在「中國這十年」主題新聞發布會提到，十年來外資企業與上海共同成長、共同發展，成為上海經濟社會發展的重要組成部分，在促進經濟增長、推動科技創新、提升城市功能等方面發揮了重要作用。

吳清表示，下一步，將一是不斷擴大開放領域。加快落實新版外資准入負面清單，進一步放寬市場准入，同時引導外資更多投向高技術、高附加值、高知識含量的產業領域。

二是加快打造空間載體。圍繞五個新城、南北轉型等重點區域，推出更多的特色產業園區，為外資企業集聚發展拓展空間。

三是著力提供優質服務。深化「放管服」改革，強化招商安商穩商工作，進一步完善法治，更高效地保護知識產權，保護企業合法權益，讓外資企業在上海敢於投資、安心經營、做大做強。

吳清指出，上海因商而興，因才而盛，人才始終是這座城市最重要的資源，將進一步發揮開放引才綜合優勢，加快打造高品質的國際人才生態系統，做到三個「持續優化」。

一是持續優化創新創業的工作環境。建設世界一流的科研平台、產業平台、展會平台、合作平台，為在滬國際人才施展才能提供更加廣闊的舞台。

二是持續優化開放包容的發展環境。率先探索既有中國特色又有國際競爭比較優勢的人才發展體制機制，加快推動一批人才政策先行先試，讓人才來得了、待得住、幹得好、流得動。

三是持續優化後顧無憂的生活環境。為國際人才在簽證居留、出入境、住房、醫療、教育、文化等方面提供更多便利，不斷提升服務保障的精準性、有效性、滿意度。