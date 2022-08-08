龔正詳解上海重大戰略任務：「1+3+3+3+3」

上海作為世界觀察大陸的重要窗口，包括首個自由貿易試驗區、首批綜合性國家科學中心等是放在上海先行先試，上海市長龔正8日表示，上海重大戰略任務，概括起來就是「1+3+3+3+3」。

龔正在「中國這十年」主題新聞發布會指出，「1」，就是浦東社會主義現代化建設引領區。強化自主創新、改革系統集成和製度型開放，生物醫藥特殊物品入境便利化、「一業一證」等一批重大政策舉措落地，數據交易所、自貿區「離岸通」等一批重大功能平台建成運行。

第一個「3」，就是三項新的重大戰略任務。一是自貿試驗區臨港新片區，總體方案78項制度創新任務完成，正在爭取國家層面公布總體方案2.0版。二是科創板並試點註冊制，上海企業首發融資額達到人民幣1,684億元、總市值人民幣1.2兆元，均保持全大陸第一。三是長三角一體化發展，發揮龍頭帶動作用，與蘇浙皖三省相互賦能，在重點領域持續深化合作，已取得重大成果。

第二個「3」，就是集成電路、生物醫藥、人工智能產業三大「上海方案」。目前，102項任務已經全部落地，世界級創新產業集群正在加快打造。

第三個「3」，就是三大國家實驗室。這是國家戰略科技力量的重要組成部分，目前都已掛牌，要發揮骨幹引領作用，集聚更多頂尖科研機構，在基礎科技領域作出新的更大的創新。

第四個「3」，就是對內對外擴大開放的三大平台。一是進口博覽會，已連續成功舉辦四屆。二是長三角一體化示範區，累計形成88項制度創新成果。三是虹橋國際開放樞紐，總體方案29項政策措施基本落地，要把虹橋國際中央商務區這個「動力核」做得更強勁。