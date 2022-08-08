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陸上半年輕工商品零售額 逾3.3兆人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部6日發布的數據顯示，上半年，輕工十類商品零售額3兆3480億元（人民幣，下同），同比增長2.1%。其中，生活必需類產品表現較好，糧油食品類、飲料類、菸酒類商品零售類值同比分別增長9.9%、8.2%和6.7%。

中新社報導，2022年上半年，隨著穩經濟一籃子政策措施逐步落地生效，中國輕工業韌性好、發展穩的優勢持續顯現。

上半年，輕工業生產持續恢復，規模以上工業增加值增長4.6%，高於全部工業1.2個百分點。鞋、表、房間空氣調節器、家用燃氣熱水器產量同比分別增加8.7%、10.2%、1.1%和2.3%。

數據顯示，上半年規上輕工企業營業收入11.4兆元，同比增長7%，實現利潤總額6933億元，同比增長5.2%，高於工業平均4.2個百分點。

上半年，輕工業出口保持平穩。據海關數據，輕工8種重點商品出口額2117.4億美元，同比增長10%。其中，箱包、鞋靴、玩具出口增速超過20%，塑料製品出口增長15.6%。

同期，輕工主要行業投資保持兩位數增長，高於去年同期和全大陸當期水準，投資熱度較高。皮革、酒飲料精製茶投資增速超過30%。

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