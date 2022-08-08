台青吉林千里行 驚奇衛星批量生產

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

6日的長春晴空萬里，「00後」台灣民眾朱一凡坐在返程飛機裡，透過舷窗望向青翠的大地，這景象很像他不久前看到的由吉林一號衛星拍攝的照片。

中新社報導，8月1日起，來自福建、江蘇、河北等地的30餘名青年定居台胞赴吉林省參加大陸優秀台籍青年傳統教育研習營。他們在長春、白山等地行程近千公里，探訪高科技企業、走訪鄉村，見證時代發展與變遷。

朱一凡就讀於南京大學大氣科學專業，分析過無數條衛星觀測數據，在位於長春的長光衛星技術股份有限公司，他第一次與真正的衛星面對面。

這是中國大陸第一家商業遙感衛星公司，成立不足八年，衛星製造技術卻已經歷數次迭代，衛星體積從起初的大如書桌，到如今的小如電腦機箱，分辨率等關鍵指標則一代比一代高。

「讓我最驚訝的是，衛星在這裡是批量化生產的，太令人興奮了。」朱一凡望著一顆顆等待出廠的衛星說。這些衛星裹著金色外衣，排序如矩陣，彷彿夜空中閃耀的星座。

在上海師範大學讀研一的定居台胞畢辰關心的是「偏遠山區的孩子如何上學？」去年，畢辰錯失山區支教（支援教學）機會，這個問題她思考了整整一年，直到走進村裡，她終於找到答案。

在馬家崗村，畢辰遇見了該村的大學生小鄭。從她口中得知，孩子們上學都在附近的鎮裡。鎮裡的教學條件比不上大城市，但村裡幾乎每年都有孩子因考上大學走出大山。「村民文化程度普遍不高，但他們重視教育，會想盡辦法支持孩子去外面讀書。」畢辰說。

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