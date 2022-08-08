新疆新梅採摘 果品遠銷東南亞

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

眼下，中國新梅重要產區——新疆喀什地區伽師縣新梅陸續成熟進入採摘季。由於品質好、耐儲存，吸引全大陸多地經銷商前來收購，部分產品還將出口東南亞國家。

中新社報導，河南省水果批發商朱東晴一周前趕到伽師縣，在他簽約的果園裡，查看果情。「30多位選果人員在果園採摘分選，運到該縣粵伽新梅產業園的保鮮庫預冷。」他表示，近三天，他已發2輛冷鏈車到鄭州。

朱東晴8年前一個偶然機會到喀什地區發現了新梅，帶了一部分回到河南省嘗試銷售，沒想到大受歡迎。現在，喀什地區農民種植新梅積極性很高，種植面積增加，倉儲、保鮮、分選、物流等下游產業齊全，為經銷商提供了便利。新梅也給當地農民帶來了巨大回報。今年預計採購300噸。

2021年4月，喀什百果安達智慧農業有限公司落戶粵伽新梅產業園，引進全球先進的保鮮預冷設備和採後處理加工工藝。該公司董事長謝錦山表示，目前，有近百位當地員工參與運輸、分選、包裝、預冷等，產品分發到全大陸5000多家門店，部分產品出口東南亞及北美。

為什麼全大陸經銷商紛至沓來？新疆農科院園藝所研究員、伽師縣新梅產業研究院院長盧春生表示，新梅是年輕的果品，從歐洲引進不到20年。但伽師縣獨特的光熱資源以及偏碱性土壤使得這裡成為新梅最優、最適宜的種植區。產品的甜度和外觀、耐儲性都是經銷商公認的品質。這裡有規模，有產量，有品質，也有定價權。

伽師縣委副書記王永介紹說，2022年，伽師縣種植新梅45萬畝，掛果23萬畝，種植面積占中國40%，今年預計產量16萬噸。

農民 東南亞 新疆

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