大陸1至7月進出口增長10.4％ 出口增長14.7％

大陸海關總署7日公布數據顯示，今年前7個月，外貿進出口總值人民幣23.6兆元（新台幣105兆），年增10.4％。其中，出口人民幣13.37兆元，年增長14.7％；進口10.23兆元，年增長5.3％。

統計顯示，前7月大陸外貿結構優化，一般貿易進出口人民幣15.17兆元，年增長14.5％。其中，對東協、歐盟、美國分別進出口人民幣3.53兆元、3.23兆元和2.93兆元，分別增長13.2％、8.9％和11.8％。東協繼續為第一大交易夥伴，占外貿總值的15％。

今年前7個月，長三角三省一市合計進出口人民幣8.58兆元，年增11.7％，比上半年增速加快2.5個百分點。凸顯經濟重鎮長三角在7月復工復產進度更進一步。

今年1月1日《區域全面經濟夥伴關係協定》即RCEP生效以來，RCEP成員國不斷擴大，貿易紅利持續釋放。不少外貿企業從RCEP生效帶來的關稅優惠、通關簡化、貿易投資便利化等紅利中充分受益。

據大陸海關統計，前7個月，與「一帶一路」沿線國家進出口增長19.8％，與RCEP其他14個成員國進出口增長7.5％。大陸海關總署統計分析司司長李魁文指出，7月當月對RCEP交易夥伴進出口人民幣1.17兆元，年增18.8％，拉動整體進出口增長5.6個百分點。