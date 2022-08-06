快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者暗示：若民進黨當局大搞台獨，不排除終止ECFA

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
兩岸關係持續惡化，大陸學者暗示，不排除中止ECFA對台「早期收獲清單」。圖為基隆港。聯合報系資料照
兩岸關係持續惡化，大陸學者暗示，不排除中止ECFA對台「早期收獲清單」。圖為基隆港。聯合報系資料照

為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸已經對台灣採取一系列經濟制裁措施。不過，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅不認為這些措施稱得上是「經濟制裁」，「如果真的要『制裁』，那就要大幅度減停自台灣的進口」。

對於台灣部分人士擔心大陸可能終止兩岸ECFA給予台灣的早收優惠，唐永紅指出，ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果民進黨當局否認「九二共識」，大搞台獨分裂活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸的發展，體現了對台讓利的ECFA「早期收獲清單」，也就失去了繼續運作下去的正面意義。

他說，「本來有利於台灣民生經濟發展的兩岸經貿交流，不僅未能起到反獨促統的作用，客觀上反而不利於反獨促統。」

中國大陸本周先是宣布停止百餘家台灣食品廠商產品進口，之後又宣布暫停天然砂對台出口，以及台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，多年來，大陸（含香港）一直穩居台灣第一大出口市場，也台灣最大貿易順差來源。據台灣財政部統計，2021年台灣對大陸出口金額高達1,889億美元，占台灣出口總額的42.3%。

唐永紅接受《觀察者網》訪問時表示，大陸當前採取的有關行動，不能解讀為對台灣的「制裁」。「這就是正常處理一些兩岸經貿活動中出現的問題，涉及到健康因素、產品品質、證件等問題。其實大陸方面之前都通知過台灣了，他們不及時溝通處理的話，大陸這邊就肯定會採取措施」。

唐永紅表示，如果真的要「制裁」，那就要大幅度減停自台灣的進口，「打痛」它；目前大陸推出的這些措施，既不是制裁，對台灣經貿的影響也非常有限。

對於台灣部分人士擔心ECFA未來能否延續，《觀察者網》指出，ECFA簽訂以來，台灣從中獲利頗大。以ECFA「早期收獲清單」為例，台灣有539項產品出口到大陸享有免稅待遇。

但台灣僅向大陸開放269項免稅產品，且不包括農產品。據台灣方面統計，截至2020年3月，台灣出口到大陸的「早期收獲清單」貨物，累計享受關稅減免68.03億美元。

唐永紅指出，兩岸都是WTO成員，大陸不僅可以要求台灣在開放自大陸進口方面遵循WTO最惠國待遇原則，而且ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果民進黨當局否認「九二共識」，大搞台獨分裂活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸的發展，體現了對台讓利的ECFA「早期收獲清單」，也就失去了繼續運作下去的正面意義。

ECFA 九二共識

延伸閱讀

蘋果：台鏈產品銷陸提防卡關

大陸28城住房空置率飆12%

供需錯配 大陸動力電池狂漲

面對大陸文攻武嚇 柯志恩：政府應該要讓人民心安

相關新聞

陸學者暗示：若民進黨當局大搞台獨，不排除終止ECFA

為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸已經對台灣採取一系列經濟制裁措施。不過，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅不認為這...

中國承建印尼雅萬高鐵 首組列車下線 最高運行時速350公里

由中國承建的印尼雅萬高鐵，繼全線13座隧道全部貫通後，如今則進一步宣告首組列車完成生產。

爛尾樓風暴 鄭州砸百億「拆彈」河南「交房即交證」明年上路

爛尾樓風暴襲捲中國，鄭州「拆彈」大手筆，「房地產紓困基金設立運作方案」日前出台，規模暫定人民幣100億元（約14.78億...

恒大脫售資產 套現244億元

中國恒大正加速處置資產。恒大原本要建設全球最大頂級足球場的野心隨著深陷債務泥淖而破碎。恒大表示，退還了廣州恒大足球場地塊...

大陸救市 調整二手房參考價

為了激發樓市活力，大陸多地調整二手房參考價政策，鬆綁購房融資。據克而瑞研究中心統計，有13個城市已取消或優化二手房參考價...

大陸28城住房空置率飆12%

為探索大陸城市住房空置情況，研究機構重點研究28個城市3萬個小區並發布「報告」，發現平均住房空置率為12%，其中江西南昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。