陸學者暗示：若民進黨當局大搞台獨，不排除終止ECFA

為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸已經對台灣採取一系列經濟制裁措施。不過，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅不認為這些措施稱得上是「經濟制裁」，「如果真的要『制裁』，那就要大幅度減停自台灣的進口」。

對於台灣部分人士擔心大陸可能終止兩岸ECFA給予台灣的早收優惠，唐永紅指出，ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果民進黨當局否認「九二共識」，大搞台獨分裂活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸的發展，體現了對台讓利的ECFA「早期收獲清單」，也就失去了繼續運作下去的正面意義。

他說，「本來有利於台灣民生經濟發展的兩岸經貿交流，不僅未能起到反獨促統的作用，客觀上反而不利於反獨促統。」

中國大陸本周先是宣布停止百餘家台灣食品廠商產品進口，之後又宣布暫停天然砂對台出口，以及台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，多年來，大陸（含香港）一直穩居台灣第一大出口市場，也台灣最大貿易順差來源。據台灣財政部統計，2021年台灣對大陸出口金額高達1,889億美元，占台灣出口總額的42.3%。

唐永紅接受《觀察者網》訪問時表示，大陸當前採取的有關行動，不能解讀為對台灣的「制裁」。「這就是正常處理一些兩岸經貿活動中出現的問題，涉及到健康因素、產品品質、證件等問題。其實大陸方面之前都通知過台灣了，他們不及時溝通處理的話，大陸這邊就肯定會採取措施」。

唐永紅表示，如果真的要「制裁」，那就要大幅度減停自台灣的進口，「打痛」它；目前大陸推出的這些措施，既不是制裁，對台灣經貿的影響也非常有限。

對於台灣部分人士擔心ECFA未來能否延續，《觀察者網》指出，ECFA簽訂以來，台灣從中獲利頗大。以ECFA「早期收獲清單」為例，台灣有539項產品出口到大陸享有免稅待遇。

但台灣僅向大陸開放269項免稅產品，且不包括農產品。據台灣方面統計，截至2020年3月，台灣出口到大陸的「早期收獲清單」貨物，累計享受關稅減免68.03億美元。

唐永紅指出，兩岸都是WTO成員，大陸不僅可以要求台灣在開放自大陸進口方面遵循WTO最惠國待遇原則，而且ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果民進黨當局否認「九二共識」，大搞台獨分裂活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸的發展，體現了對台讓利的ECFA「早期收獲清單」，也就失去了繼續運作下去的正面意義。