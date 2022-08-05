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不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

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「士力架把台灣定位國家」被陸網民出征 瑪氏道歉滅火

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
瑪氏食品（中國）旗下擁有SNICKERS士力架。 路透
瑪氏食品（中國）旗下擁有SNICKERS士力架。 路透

中共鎖台軍演，大陸網民也開始網路「出征」（大量網友留言湧入攻擊的行為），有網民發難，指稱發現士力架推出的新活動在韓國、馬拉西亞、台灣舉行，網民稱「士力架把台灣定位成一個國家」。

士力架中國官方微博今（5）日發布聲明稱，深表歉意。已第一時間要求士力架當地團隊核查與調整其官方網站、官方社交賬號，確保公司宣傳內容准確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。

瑪氏食品（中國）旗下擁有SNICKERS士力架、Dove德芙、綠箭DOUBLEMINT、益達、彩虹糖等知名品牌。

瑪氏箭牌聲明強調，尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規開展業務運營活動。

大陸網民控訴士力架，士力架中國官方微博發布聲明致歉。圖源：同花順財經
大陸網民控訴士力架，士力架中國官方微博發布聲明致歉。圖源：同花順財經

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