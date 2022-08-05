「士力架把台灣定位國家」被陸網民出征 瑪氏道歉滅火

中共鎖台軍演，大陸網民也開始網路「出征」（大量網友留言湧入攻擊的行為），有網民發難，指稱發現士力架推出的新活動在韓國、馬拉西亞、台灣舉行，網民稱「士力架把台灣定位成一個國家」。

士力架中國官方微博今（5）日發布聲明稱，深表歉意。已第一時間要求士力架當地團隊核查與調整其官方網站、官方社交賬號，確保公司宣傳內容准確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。

瑪氏食品（中國）旗下擁有SNICKERS士力架、Dove德芙、綠箭DOUBLEMINT、益達、彩虹糖等知名品牌。