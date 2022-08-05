陸28個大中城市平均空屋率達12% 恐抑制房價

大陸地產研究機構貝殼研究院5日公布一份報告指出，大陸28個大中城市平均住房空置率達到12%，相對處於較高水準，其中六個城市空置率更高於15%，顯示住房供給過剩，存在庫存積壓風險。

貝殼研究院重點研究大陸28個城市的3萬個小區，發布「2022年中國主要城市住房空置率調查報告」。報告稱，住房空置率的區域差異，直接反映房地產市場發展的潛力。

通常來說，空置率在5%—10%是合理的，低於此區間則認為空置率過低，表明住房需求旺盛，潛在需求較高。高於10%則認為空置率過高，表明住房供給過剩，存在庫存積壓風險。

此次調查發現，大陸28個大中城市平均住房空置率為12%，相對處於較高區間。住房空置率隨城市能級依次遞增，一線城市平均7%，二線平均12%，三線16%。其中僅九個城市空置率處於合理區間，大部分城市處於10%-15%之間，六個城市高於15%。

分城市看，深圳、北京、上海空置率最低，均在7%以下，南昌、廊坊、佛山住房空置率排前三位，均在15%以上。

報告指出，這次調查未包括期房（預售屋）和現房（成屋）待售部分，因此較其他統計口徑會整體偏低。即便如此，大陸28個大中城市的平均住房空置率依然處於較高水準，僅低於日本，但高於美國、加拿大、法國、澳洲、英國。

貝殼研究院指出，從宏觀層面分析，購房門檻、老齡化程度、租金回報等，都會影響住房空置率變化。當一地老齡化達到一定程度（65歲以上人口占比達18%），住房需求就會下降。

例如，南通老齡化人口占比為23%，空置率為15%；重慶老齡化人口占比達17%，空置率為17%。但深圳、廈門和廣州，65歲以上人口占比和空置率均低於10%。尤其深圳老齡化人口占比僅3.2%，空置率僅5.3%，反映出強勁的市場潛力。

對於當前的大陸城市住房空置率現狀，貝殼研究院認為，一定程度的住房空置率是合理且有必要的，但過高的住房空置率值得警惕，其潛在風險就不容忽視。

報告稱，由於中國整體城鎮化進程依然較快，仍有較多的人口向城市聚集，特別是產業發展較快的熱點城市，如成都、杭州和合肥等，相對較高的空置率，有助於平穩接納人口湧入，避免住房供應緊張導致房價、房租過快上漲。

但從市場供需角度來看，空置住宅也意味著潛在供給，高空置率等同於大量潛在供應。當房價下跌預期較強時，大量空置房屋進入存量房市場會導致短期供給激增，加劇供求失衡而放大房價下跌風險。

對於空置房風險治理，報告指出，境外住房空置率較低，是因持有空置住房的成本較高。法國、英國、加拿大、澳洲、香港就都設有住房空置稅。大陸則尚未開徵房產稅、空置稅，導致住房空置成本低，房屋居住使用效率偏低。