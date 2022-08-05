快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前7月 江蘇RCEP簽證金額152.37億

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

據大陸南京海關3日消息，今年1月至7月，南京海關為江蘇企業共簽發「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）原產地證書4.29萬份，簽證金額達152.37億元（人民幣，下同），預計貨物可享受目的國關稅優惠1.22億元。

中新社報導，關稅減讓是RCEP的重要內容之一。南京海關深入紡織、化工、電子、汽車、新能源等產業鏈龍頭企業開展調研分析，「一企一策」精準指導重點企業建立RCEP與其他協定關稅減讓對比清單，助力企業開拓RCEP市場。

7月26日，憑借RCEP協定項下的原產地證，恩斯克投資有限公司進口的一批貨值21.1萬美元的深溝球軸承可直接享受5%的關稅減免待遇，減免關稅額5854元。「我們上半年進口貨物654.4萬美元，享受減免關稅約18.1萬元。」該公司關務經理扶曉寧表示，RCEP的實施讓企業持續獲得關稅減免，對增強產品的競爭力起到積極作用。

在經核准出口商制度方面，吳江海關積極培育符合條件的AEO（經認證的經營者）高級認證企業，精準指導企業掌握經核准出口商條件、申請流程，跟進指導規範準確出具原產地聲明。目前，吳江轄區已有2家高級認證企業順利成為經核准出口商，成功出具RCEP項下原產地聲明9份。

今年上半年，江蘇RCEP簽證出口貨值達195億，居中國大陸首位。南京海關和江蘇省貿促會共簽發RCEP原產地證書5.57萬份。

海關 簽證 人民幣

延伸閱讀

陸商務部專家：RCEP區域正在成為全球供應與採購中心

RCEP出口 陸企半年省關稅7.1億

中日韓工商大會 共探RCEP合作

四川首份RCEP原產地自主聲明開出

相關新聞

「士力架把台灣定位國家」被陸網民出征 瑪氏道歉滅火

中共鎖台軍演，大陸網民也開始網路「出征」（大量網友留言湧入攻擊的行為），有網民發難，指稱發現士力架推出的新活動在韓國、馬...

陸28個大中城市平均空屋率達12% 恐抑制房價

大陸地產研究機構貝殼研究院5日公布一份報告指出，大陸28個大中城市平均住房空置率達到12%，相對處於較高水準，其中六個城...

陸「快遞重鎮」義烏新冠疫情升溫 買家促台企趕發貨

新冠疫情再次反撲，這次受衝擊的是「快遞重鎮」和「世界小商品之都」的浙江義烏，一名台企負責人表示，目前倉庫還是可以發貨，公...

香港苦等通關 經濟增長估降至-0.5%

時值香港上市公司中期業績報告期，大商家紛紛抱怨疫情仍令人擔憂，不能通關影響經濟，商界紛紛調低香港今年經濟增長預期。 香...

尚乘數科「史詩級妖股」 長和割席擬悉售母企股權

在美上市的中概股「尚乘數科」日前股價飆升近130%，收盤報1679美元，市值3107億美元，是美股阿里巴巴市值2452...

陸清零後遺症難平 經濟下行失業海嘯來襲

中國至今不放棄清零政策，這幾乎已成為一場政治賭局，押的寶是經濟發展。與此同時，中國還要面對首波「00後」千萬就業大軍畢業即失業的困局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。