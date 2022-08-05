前7月 江蘇RCEP簽證金額152.37億

據大陸南京海關3日消息，今年1月至7月，南京海關為江蘇企業共簽發「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）原產地證書4.29萬份，簽證金額達152.37億元（人民幣，下同），預計貨物可享受目的國關稅優惠1.22億元。

中新社報導，關稅減讓是RCEP的重要內容之一。南京海關深入紡織、化工、電子、汽車、新能源等產業鏈龍頭企業開展調研分析，「一企一策」精準指導重點企業建立RCEP與其他協定關稅減讓對比清單，助力企業開拓RCEP市場。

7月26日，憑借RCEP協定項下的原產地證，恩斯克投資有限公司進口的一批貨值21.1萬美元的深溝球軸承可直接享受5%的關稅減免待遇，減免關稅額5854元。「我們上半年進口貨物654.4萬美元，享受減免關稅約18.1萬元。」該公司關務經理扶曉寧表示，RCEP的實施讓企業持續獲得關稅減免，對增強產品的競爭力起到積極作用。

在經核准出口商制度方面，吳江海關積極培育符合條件的AEO（經認證的經營者）高級認證企業，精準指導企業掌握經核准出口商條件、申請流程，跟進指導規範準確出具原產地聲明。目前，吳江轄區已有2家高級認證企業順利成為經核准出口商，成功出具RCEP項下原產地聲明9份。

今年上半年，江蘇RCEP簽證出口貨值達195億，居中國大陸首位。南京海關和江蘇省貿促會共簽發RCEP原產地證書5.57萬份。