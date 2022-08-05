陝西高技術製造業 吸引外資

陝西省商務廳投資服務處處長白燕華4日表示，今年上半年陝西省高技術製造業和高技術服務業外商直接投資8728萬美元，同比增長68.7%，凸顯出在製造業產業鏈和高技術方面對外資的吸引力較強。

中新社報導，據統計，2022年1月至6月，陝西省進出口總額2362.26億元人民幣，同比增長6%。其中，對東協十國進出口增長32.1%；對「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）貿易夥伴進出口增長4.4%，占全省進出口總額的39.5%。

陝西印發支持海外倉建設、培育外貿新業態、擴大貿易融資、鼓勵進口等系列穩外貿政策，推動西安國際港—廣西北部灣首單啟運港退稅試點政策落地。

陝西省商務廳副廳長范萬春表示，通過中老鐵路國際貨運列車開通、陸海新通道+中歐班列（西安）集結中心互聯互通班列開行、首列中歐班列長安號俄羅斯進口食品專列開行等舉措，推進平台通道建設。

白燕華表示，今年上半年陝西省外商直接投資增速雖達到34.2%，但僅是1月及上半年總數為增長，其餘月分均為下降，究其原因是新進資的外資項目較少，且集中在房地產和製造業，一次性進資額度較大，分布不均衡。

談及陝西省上半年招引外資的現狀，白燕華表示，將繼續加大產業鏈招商力度，促進更多外資項目落地陝西。從整體趨勢看，該省下半年外商直接投資仍會保持高速增長態勢。