快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸電網年內在建項目投資破兆

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
位於湖南省長沙市長沙縣的大陸國家電網1000千伏特高壓瀟湘站外景一角。（新華社）
位於湖南省長沙市長沙縣的大陸國家電網1000千伏特高壓瀟湘站外景一角。（新華社）

中國大陸國家電網3日披露，正全力推進重大項目建設，做好電網擴投資工作，年內在建項目總投資將突破兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，今年1-7月，大陸國家電網完成電網投資2364億元，同比增長19%，目前在建項目總投資8832億元，其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站3299項。到年底前，預計再完成近3000億元電網投資，開工一大批重大工程，項目總投資4169億元，其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站1173項，屆時在建項目總投資有望創歷史新高，達到1.3兆元，帶動上下游產業投資超過2.6兆元。

大陸國家電網年內再開工建設「四交四直」特高壓工程，計畫陸續開工建設金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶直流以及武漢—南昌、張北—勝利、川渝和黃石交流「四交四直」8項特高壓工程，總投資超過1500億元，發揮電網投資拉動作用。

同時，加快推進大同—天津南交流以及陝西—安徽、陝西—河南、蒙西—京津冀、甘肅—浙江、藏電送粵直流等「一交五直」6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。做好沙漠戈壁荒漠大型風光電基地5個送出通道方案研究，為擴大有效投資奠定基礎。

此外，加快推動超高壓電網項目建設。年內，將再投產1002項110-750千伏工程，包括750千伏青海魚卡—托素、500千伏河南沙盟等重大項目；同時加快開工1004項110-750千伏工程，包括750千伏陝西西安東、500千伏巴林—阜新—奈曼等重大項目，打造能源輸送通道。

國家電網有限公司董事長辛保安表示，將全力以赴推進重大項目建設，釋放電力投資帶動效應，鞏固經濟回升向好趨勢。

人民幣

延伸閱讀

新北市污水下水道用戶數達115萬 接管率7成1

高雄田寮區公所承辦涉工程弊案 8人遭檢方起訴

保時捷撞國道工程車 車毀人送醫

蔡其昌會勘 改善日南國中操場和甲安埔地區重要道路

相關新聞

「士力架把台灣定位國家」被陸網民出征 瑪氏道歉滅火

中共鎖台軍演，大陸網民也開始網路「出征」（大量網友留言湧入攻擊的行為），有網民發難，指稱發現士力架推出的新活動在韓國、馬...

陸28個大中城市平均空屋率達12% 恐抑制房價

大陸地產研究機構貝殼研究院5日公布一份報告指出，大陸28個大中城市平均住房空置率達到12%，相對處於較高水準，其中六個城...

陸「快遞重鎮」義烏新冠疫情升溫 買家促台企趕發貨

新冠疫情再次反撲，這次受衝擊的是「快遞重鎮」和「世界小商品之都」的浙江義烏，一名台企負責人表示，目前倉庫還是可以發貨，公...

香港苦等通關 經濟增長估降至-0.5%

時值香港上市公司中期業績報告期，大商家紛紛抱怨疫情仍令人擔憂，不能通關影響經濟，商界紛紛調低香港今年經濟增長預期。 香...

尚乘數科「史詩級妖股」 長和割席擬悉售母企股權

在美上市的中概股「尚乘數科」日前股價飆升近130%，收盤報1679美元，市值3107億美元，是美股阿里巴巴市值2452...

陸清零後遺症難平 經濟下行失業海嘯來襲

中國至今不放棄清零政策，這幾乎已成為一場政治賭局，押的寶是經濟發展。與此同時，中國還要面對首波「00後」千萬就業大軍畢業即失業的困局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。