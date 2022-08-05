陸電網年內在建項目投資破兆

中國大陸國家電網3日披露，正全力推進重大項目建設，做好電網擴投資工作，年內在建項目總投資將突破兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，今年1-7月，大陸國家電網完成電網投資2364億元，同比增長19%，目前在建項目總投資8832億元，其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站3299項。到年底前，預計再完成近3000億元電網投資，開工一大批重大工程，項目總投資4169億元，其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站1173項，屆時在建項目總投資有望創歷史新高，達到1.3兆元，帶動上下游產業投資超過2.6兆元。

大陸國家電網年內再開工建設「四交四直」特高壓工程，計畫陸續開工建設金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶直流以及武漢—南昌、張北—勝利、川渝和黃石交流「四交四直」8項特高壓工程，總投資超過1500億元，發揮電網投資拉動作用。

同時，加快推進大同—天津南交流以及陝西—安徽、陝西—河南、蒙西—京津冀、甘肅—浙江、藏電送粵直流等「一交五直」6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。做好沙漠戈壁荒漠大型風光電基地5個送出通道方案研究，為擴大有效投資奠定基礎。

此外，加快推動超高壓電網項目建設。年內，將再投產1002項110-750千伏工程，包括750千伏青海魚卡—托素、500千伏河南沙盟等重大項目；同時加快開工1004項110-750千伏工程，包括750千伏陝西西安東、500千伏巴林—阜新—奈曼等重大項目，打造能源輸送通道。

國家電網有限公司董事長辛保安表示，將全力以赴推進重大項目建設，釋放電力投資帶動效應，鞏固經濟回升向好趨勢。