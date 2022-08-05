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鋰電池產業 高速成長
大陸工信部近日披露，2022年上半年，中國大陸鋰離子電池產業主要指標實現高速增長。根據行業規範公告企業信息和行業協會測算，上半年中國大陸鋰離子電池產量超過280GWh，同比增長150%，全行業收入突破人民幣4800億元。
新華社報導，在鋰離子電池環節，今年上半年儲能電池產量達到32GWh，新能源汽車動力電池裝車量約110GWh。鋰離子電池產品出口同比增長75%。在一階材料環節，上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量同比增長均超過55%。在二階材料環節，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達15萬噸、10.2萬噸，分別同比增長34%、25%。
鋰離子電池產業主要指標的增長，與新能源汽車產業快速發展緊密相關。大陸工信部數據顯示，今年以來，中國大陸新能源汽車產業實現了平穩快速發展。上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。
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