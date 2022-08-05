快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋰電池產業 高速成長

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸鋰電池產業高速增長，圖為安徽一家企業的生產車間，技術人員在鋰電池生產線上作業。（新華社）
大陸鋰電池產業高速增長，圖為安徽一家企業的生產車間，技術人員在鋰電池生產線上作業。（新華社）

大陸工信部近日披露，2022年上半年，中國大陸鋰離子電池產業主要指標實現高速增長。根據行業規範公告企業信息和行業協會測算，上半年中國大陸鋰離子電池產量超過280GWh，同比增長150%，全行業收入突破人民幣4800億元。

新華社報導，在鋰離子電池環節，今年上半年儲能電池產量達到32GWh，新能源汽車動力電池裝車量約110GWh。鋰離子電池產品出口同比增長75%。在一階材料環節，上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量同比增長均超過55%。在二階材料環節，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達15萬噸、10.2萬噸，分別同比增長34%、25%。

鋰離子電池產業主要指標的增長，與新能源汽車產業快速發展緊密相關。大陸工信部數據顯示，今年以來，中國大陸新能源汽車產業實現了平穩快速發展。上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。

人民幣

延伸閱讀

擴大下半年在德國、荷蘭等地銷量　蔚來汽車歐洲首座工廠9用正式啟用

林志穎特斯拉火燒車之鑑　彰化買滅火毯因應電動車火警

他充鋰電池卻接鉛酸充電器 半夜爆炸...老婆命喪火場

特斯拉「三元鋰電池」實驗 爆炸起火燒500度

相關新聞

「士力架把台灣定位國家」被陸網民出征 瑪氏道歉滅火

中共鎖台軍演，大陸網民也開始網路「出征」（大量網友留言湧入攻擊的行為），有網民發難，指稱發現士力架推出的新活動在韓國、馬...

陸28個大中城市平均空屋率達12% 恐抑制房價

大陸地產研究機構貝殼研究院5日公布一份報告指出，大陸28個大中城市平均住房空置率達到12%，相對處於較高水準，其中六個城...

陸「快遞重鎮」義烏新冠疫情升溫 買家促台企趕發貨

新冠疫情再次反撲，這次受衝擊的是「快遞重鎮」和「世界小商品之都」的浙江義烏，一名台企負責人表示，目前倉庫還是可以發貨，公...

香港苦等通關 經濟增長估降至-0.5%

時值香港上市公司中期業績報告期，大商家紛紛抱怨疫情仍令人擔憂，不能通關影響經濟，商界紛紛調低香港今年經濟增長預期。 香...

尚乘數科「史詩級妖股」 長和割席擬悉售母企股權

在美上市的中概股「尚乘數科」日前股價飆升近130%，收盤報1679美元，市值3107億美元，是美股阿里巴巴市值2452...

陸清零後遺症難平 經濟下行失業海嘯來襲

中國至今不放棄清零政策，這幾乎已成為一場政治賭局，押的寶是經濟發展。與此同時，中國還要面對首波「00後」千萬就業大軍畢業即失業的困局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。