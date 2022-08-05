陸服務進出口總額 增21.6%
大陸商務部4日披露，今年上半年，中國大陸服務貿易保持較快增長。服務進出口總額28910.9億元人民幣，同比增長21.6%。
新華社報導，數據顯示，今年上半年，中國大陸服務出口14059.5億元，同比增長24.6%；進口14851.4億元，同比增長18.9%。服務出口增幅大於進口5.7個百分點，帶動服務貿易逆差下降34.3%至791.9億元。6月當月，中國大陸服務進出口總額5253億元，同比增長19.6%。
從特點看，知識密集型服務貿易繼續平穩增長。今年上半年，知識密集型服務進出口12144.9億元，增長9.8%。其中，知識密集型服務出口增長較快的領域是電信計算機和信息服務、其他商業服務，分別增長16.3%、13.9%；知識密集型服務進口增長較快的領域是保險服務，增速達82.1%。
此外，旅行服務進出口繼續恢復。今年上半年，中國大陸旅行服務進出口3935.5億元，增長8.2%，其中出口下降21.8%，進口增長11.6%。
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