各地賣房出奇招 可買一半產權

大陸各地積極刺激房地產銷售以穩定經濟發展，現在各出奇招。雲南省大理白族自治州政府近日發布「關於促進房地產業平穩健康發展的實施意見的通知」提出，支持房地產開發企業透過「共有產權」方式銷售商品房，購房人可以先期購買不低於50％的產權，剩餘產權繼續由房地產開發企業持有，由購房人租賃使用，再按雙方合約議定購買剩餘產權。

此前，深圳亦發布過類似政策。據深圳特區報，在7月16日召開的第二屆大灣區企業人力資源發展高峰論壇上，有房企發布「青年人才共有房計畫」，青年人才與企業共有產權，3年後可相互回購。據悉，由企業推出「青年人才共有房」計畫還是大陸首見。

深圳的「青年人才共有房計畫」約定，3年之後，如果房價出現上漲，青年人才可以選擇向企業按照原價購買剩下的一半產權，搭上資產上漲的順風車；如果3年後房價下跌，企業將向青年人才按原價回購一半產權，確保青年人才置業無憂，安居樂業。

上述計畫將對符合標準的青年人才開放50套位於深圳寶安區的產業公寓，企業和青年人才共同持有該房產權，預計今年年底竣工。

大陸各地方政府為鼓勵購房，近期使出諸多手段。比如上月，江西省樟樹市發布促進房地產業良性循環和健康發展的若干措施，其中提及，獎勵商品房銷售仲介機構銷售行為。凡在2022年6月30日至2022年12月31日期間，已備案的仲介機構每銷售一套商品房，由收益財政給予人民幣1,000元獎勵。

7月18日，武漢市東西湖區財政局印發「預發住房分配貨幣化補貼的方案」的通知，稱將向符合條件的行政事業單位購房職工一次性預發補貼人民幣15萬元。武漢市東西湖區相關人士表示，這部分補貼為預發放，未來5年內會從收入中進行扣除。