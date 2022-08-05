快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各地賣房出奇招 可買一半產權

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸各地方政府為鼓勵購房出奇招，有些地方的購房可以先購買一半產權。(新華社)
大陸各地方政府為鼓勵購房出奇招，有些地方的購房可以先購買一半產權。(新華社)

大陸各地積極刺激房地產銷售以穩定經濟發展，現在各出奇招。雲南省大理白族自治州政府近日發布「關於促進房地產業平穩健康發展的實施意見的通知」提出，支持房地產開發企業透過「共有產權」方式銷售商品房，購房人可以先期購買不低於50％的產權，剩餘產權繼續由房地產開發企業持有，由購房人租賃使用，再按雙方合約議定購買剩餘產權。

此前，深圳亦發布過類似政策。據深圳特區報，在7月16日召開的第二屆大灣區企業人力資源發展高峰論壇上，有房企發布「青年人才共有房計畫」，青年人才與企業共有產權，3年後可相互回購。據悉，由企業推出「青年人才共有房」計畫還是大陸首見。

深圳的「青年人才共有房計畫」約定，3年之後，如果房價出現上漲，青年人才可以選擇向企業按照原價購買剩下的一半產權，搭上資產上漲的順風車；如果3年後房價下跌，企業將向青年人才按原價回購一半產權，確保青年人才置業無憂，安居樂業。

上述計畫將對符合標準的青年人才開放50套位於深圳寶安區的產業公寓，企業和青年人才共同持有該房產權，預計今年年底竣工。

大陸各地方政府為鼓勵購房，近期使出諸多手段。比如上月，江西省樟樹市發布促進房地產業良性循環和健康發展的若干措施，其中提及，獎勵商品房銷售仲介機構銷售行為。凡在2022年6月30日至2022年12月31日期間，已備案的仲介機構每銷售一套商品房，由收益財政給予人民幣1,000元獎勵。

7月18日，武漢市東西湖區財政局印發「預發住房分配貨幣化補貼的方案」的通知，稱將向符合條件的行政事業單位購房職工一次性預發補貼人民幣15萬元。武漢市東西湖區相關人士表示，這部分補貼為預發放，未來5年內會從收入中進行扣除。

青年 房地產 深圳

延伸閱讀

大陸賣房各地出奇招 此地可先買一半產權

柬埔寨詐騙頻傳！男星曝「詭經歷」：差點被騙去深圳

影／寧花300萬「搬」家31公尺 金門阿伯吐真相竟是產權問題

宮廟土地產權亂 彰縣870家廟開放更名或限制登記解套

相關新聞

「士力架把台灣定位國家」被陸網民出征 瑪氏道歉滅火

中共鎖台軍演，大陸網民也開始網路「出征」（大量網友留言湧入攻擊的行為），有網民發難，指稱發現士力架推出的新活動在韓國、馬...

陸28個大中城市平均空屋率達12% 恐抑制房價

大陸地產研究機構貝殼研究院5日公布一份報告指出，大陸28個大中城市平均住房空置率達到12%，相對處於較高水準，其中六個城...

陸「快遞重鎮」義烏新冠疫情升溫 買家促台企趕發貨

新冠疫情再次反撲，這次受衝擊的是「快遞重鎮」和「世界小商品之都」的浙江義烏，一名台企負責人表示，目前倉庫還是可以發貨，公...

香港苦等通關 經濟增長估降至-0.5%

時值香港上市公司中期業績報告期，大商家紛紛抱怨疫情仍令人擔憂，不能通關影響經濟，商界紛紛調低香港今年經濟增長預期。 香...

尚乘數科「史詩級妖股」 長和割席擬悉售母企股權

在美上市的中概股「尚乘數科」日前股價飆升近130%，收盤報1679美元，市值3107億美元，是美股阿里巴巴市值2452...

陸清零後遺症難平 經濟下行失業海嘯來襲

中國至今不放棄清零政策，這幾乎已成為一場政治賭局，押的寶是經濟發展。與此同時，中國還要面對首波「00後」千萬就業大軍畢業即失業的困局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。