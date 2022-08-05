自動駕駛汽車 深圳「有法可依」

8月1日正式施行的「深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例」，自動駕駛汽車在深圳開始「有法可依」。深圳市人大常委會相關官員表示，條例是中國大陸首次對智能網聯汽車的准入登記、上路行駛等事項作出具體規定，是大陸首部關於智能網聯汽車管理的地方法規。

新華社報導，從2017年開始，大陸工信部、公安部、交通運輸部等部委先後發布「智能網聯汽車道路測試管理規範（試行）」「智能網聯汽車道路測試與示範應用管理規範（試行）」等文件。北京、廣州、深圳等地則相繼開放指定區域的道路測試和示範應用。

目前，包括百度、小馬智行、文遠知行和元戎啟行在內的多家中國大陸自動駕駛技術廠商，都在深圳進行自動駕駛測試。為此，深圳市人大常委會運用經濟特區立法權，在智能網聯汽車這一新興領域探索立法。

其中，深圳首次為自動駕駛交通事故責任認定提供了法律依據：如果自動駕駛汽車的方向盤後面有司機，司機將在事故中承擔責任；如果汽車完全無人駕駛，車主將負責；如果確認是由車輛缺陷導致事故，車主可以向自動駕駛車輛製造商尋求賠償。

在業內人士看來，深圳此舉為中國大陸自動駕駛汽車的市場准入和商業運營拓展了空間。條例明確，智能網聯汽車列入國家汽車產品目錄或者深圳市智能網聯汽車產品目錄，並取得相關准入後，可以銷售；經公安機關交通管理部門登記，可以上道路行駛；經交通運輸部門許可，可以從事道路運輸經營活動。

自動駕駛可分為有條件自動駕駛、高度自動駕駛和完全自動駕駛三種類型。此次條例的突破點在於，深圳允許完全自動駕駛汽車，可以不具有人工駕駛模式和相應裝置，不配備駕駛人，在交通主管部門劃定的區域、路段行駛。

8月1日，總部位於深圳的元戎啟行公司，在9.6公里的測試路段進行完全自動駕駛測試。元戎啟行CEO周光表示，深圳首次對自動駕駛汽車的行業準則、完全無人駕駛事故權責進行規範，有利於自動駕駛汽車的商業化落地。