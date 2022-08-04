中美關係緊張 陸晶片製造商正大量買美日晶圓廠設備

集微網消息，8月4日，據韓媒TheElec報導，由於世界上兩個最大的經濟體之間的緊張關係不斷加劇，一些主要的中國晶片製造商正在積極大量購買美國製造的晶圓廠設備。

報導稱，美國商務部自2018年以來一直在運行其所謂的實體清單，禁止中國上市公司購買美國製造的晶片技術設備，其中包括美國公司應用材料、泛林、科磊製造的10nm以下節點的晶圓廠設備。

此外，美國還限製荷蘭的ASML公司曏中國出口7nm以下晶片所需的極紫外光刻機設備。

多位在中國受雇於韓國晶片製造商的人士表示，由於擔心中美關係持續緊張以及未來會有進一步的限製，許多公司正在大肆購買美國製造的晶圓廠設備。其中一家中國公司在有機會進口美國製造的原裝設備時，取消了從美國的替代供應商那裡購買設備。

報導還指出，中國大多數半導體生產使用傳統工藝，這更意味著美國製裁的影響微乎其微。但中國正在大力推動其晶片產業的發展，越來越多的中國公司正在尋求開發先進的工藝節點，這在多數情況下會涉及美國的一些晶片技術。

數據顯示，2022年上半年，中國從日本購買的晶圓廠設備價值最高，其次是美國。雖然與2021年同期相比，從美國的進口量略有下滑，但進口總量上仍然穩健。