軟銀被爆已賣3成阿里持股 套現220億美元

英國《金融時報》3日報導，由日本億萬富翁孫正義領導的軟銀集團（SoftBank Group）今年透過預付遠期合約已出售約三分之一所持阿里巴巴股份，共套現220億美元。

報導指出，軟銀越來越多地利用這種衍生品籌集現金，同時保留繼續持有股份的可能性。如果軟銀選擇不回購阿里巴巴的股票，那將著一個時代的結束。

相關資料顯示，軟銀今年以遠期合約出售的2.13億股阿里持股，是與高盛、瑞穗和瑞銀等銀行達成的。在大多數情況下，股票要在兩年之後才能完成最終交割。軟銀將保留股份的投票權直至到期日，並可選擇以現金而非股份來結算合約。

自去年10月以來，軟銀已轉手4000萬股阿里巴巴股票，以了結前幾個時期達成的交易，在7月中旬將其在阿里巴巴的持股比例從24.8％降至23.9％。

據《金融時報》估計，今年創紀錄的遠期出售速度涉及的股票數量超過此前3年的總和，意味著，軟銀可能將其所持阿里巴巴股份的80％以上用於衍生品交易，或將股票質押為保證金貸款。截至今年3月底，軟銀已分別質押1.64億股阿里股票作為60億美元貸款的抵押品。