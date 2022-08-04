快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸資產管理規模 達131.16兆

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

財富管理機構新湖財富旗下植信投資研究院3日發布「中國財富管理行業發展報告（2021-2022）」稱，截至2021年底，按照銀行理財、信託、證券資管、公募基金、私募基金、保險和第三方財富管理全口徑計算，中國財富管理行業各類機構資產管理總規模達131.16兆元人民幣

此外，截至2021年底，中國大陸提供財富管理相關服務的持牌/備案機構總數約為2.56萬家、全行業財富管理相關專業人才數量或超320萬人。

中新社報導，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，2021年中國大陸財富管理行業發展呈現諸多亮點，包括：通過深化改革建設多元化金融業態、長久期投資為更多投資者所接受、服務個性化程度在創新中提升等。

連平認為，2022年中國大陸財富管理行業發展將呈現「先抑後揚」趨勢，權益類資產配置、家族信託等有望成為下半年行業亮點。

大陸國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富在報告發布會上表示，中國大陸經過了多年的高增長，具有一定儲蓄的人群占比越來越高，加上目前部分居民投資退出了房地產市場和股權市場，形成了大量的「待投資資金」，尤其是隨著老齡社會的來臨，老年人儲蓄保值增值的需求將更突出，這些都預示著中國大陸財富管理行業未來的增長潛力。

陳道富說，財富管理者需要通過更多的渠道去滿足這樣的訴求，由此整個財富管理行業將會呈現分層、錯位、多元發展的格局。

房地產 人民幣

延伸閱讀

開發金暨子公司全面實施員工持股信託 相對提撥100%

開發金推員工福利信託持股計畫 共享企業經營成果

中信特選金融ETF 26日掛牌

野村投信8月起 任駿利亨德森投資台灣境外基金總代理

相關新聞

大陸業務成績略下滑 阿里上季獲利腰斬

阿里巴巴集團4日公布2023財年第一財季業績公告，上季度營收人民幣2,055.6億元，較去年同期大致持平。不過，歸屬普通...

史上最牛妖股有李嘉誠身影？ 長江集團：沒直接持股

一家香港科技金融企業尚乘數科兩周前到美國紐交所上市掛牌後股價瘋狂飆漲300倍，被稱為史上最牛妖股。許多媒體報導提及香港長...

軟銀被爆已賣3成阿里持股 套現220億美元

英國《金融時報》3日報導，由日本億萬富翁孫正義領導的軟銀集團（SoftBank Group）今年透過預付遠期合約已出售約...

外企「辱華」對陸道歉…兩樣情

最新統計顯示，自2016年以來，在民族主義浪潮日益高漲的背景下，中國大陸消費者至少抵制78家外國企業，比之前八年激增六倍多。「和氣生財」的道理古今中外盡然，但這些外國企業也未必事事低頭。

香港金融中心光環褪色 留才難

受打壓異己的政治環境及清零防疫政策影響，香港逐漸流失對其經濟活動至關緊要的金融人才，如今，當地獵頭公司就連為金融業和法律業招募初階人才，也碰上留學生出走的難關...

大陸賣房各地出奇招 此地可先買一半產權

大陸各地積極刺激房地產銷售以穩定經濟發展，現在各出奇招，雲南省大理白族自治州人民政府近日發布《關於印發促進房地產業平穩健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。