陸資產管理規模 達131.16兆

財富管理機構新湖財富旗下植信投資研究院3日發布「中國財富管理行業發展報告（2021-2022）」稱，截至2021年底，按照銀行理財、信託、證券資管、公募基金、私募基金、保險和第三方財富管理全口徑計算，中國財富管理行業各類機構資產管理總規模達131.16兆元人民幣。

此外，截至2021年底，中國大陸提供財富管理相關服務的持牌/備案機構總數約為2.56萬家、全行業財富管理相關專業人才數量或超320萬人。

中新社報導，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，2021年中國大陸財富管理行業發展呈現諸多亮點，包括：通過深化改革建設多元化金融業態、長久期投資為更多投資者所接受、服務個性化程度在創新中提升等。

連平認為，2022年中國大陸財富管理行業發展將呈現「先抑後揚」趨勢，權益類資產配置、家族信託等有望成為下半年行業亮點。

大陸國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富在報告發布會上表示，中國大陸經過了多年的高增長，具有一定儲蓄的人群占比越來越高，加上目前部分居民投資退出了房地產市場和股權市場，形成了大量的「待投資資金」，尤其是隨著老齡社會的來臨，老年人儲蓄保值增值的需求將更突出，這些都預示著中國大陸財富管理行業未來的增長潛力。

陳道富說，財富管理者需要通過更多的渠道去滿足這樣的訴求，由此整個財富管理行業將會呈現分層、錯位、多元發展的格局。